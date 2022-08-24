النفط يتراجع دون 100 دولار مجدداً مع استبعاد خفض وشيك لإنتاج أوبك+

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها بنسبة 3,9% إلى 100,22 دولار في اليوم السابق، بفعل تراجع المخاوف من خفض وشيك للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في مجموعة تُعرف باسم “أوبك +”، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 40 سنتاً أو 0,4% إلى 99,82 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتاً ، أو 0,29%، إلى 93,47 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3,7% في اليوم السابق.

وقالت فاندانا هاري، مؤسس “فاندا انسايتس” إنه مع تسليم أوبك + بالفعل حوالي 2,8 مليون برميل يومياً أقل من هدفها الشهري، فإن حسابات خفض الإنتاج ستكون أكثر تعقيداً من المعتاد، ناهيك عن سياساتها”.

وقالت تسعة مصادر في أوبك لرويترز إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك + قد لا تكون وشيكة ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب.

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