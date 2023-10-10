فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالسياسة واقتصادطاقة

النفط يتراجع بسبب مخاوف تعطل الإمدادات

النفط.. انخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 %إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 %إلى 86.22 دولار للبرميل

فريق التحرير by فريق التحرير
النفط

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لـ رويترز.

وانخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 %إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 %إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار أمس الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

وقد أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت الماضي، ويستمر القتال حتى الآن.

وتشعر الأسواق بالقلق بالرغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة من النفط الخام، ولكن إذا تصاعد الصراع فإنه قد يأثر على إمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...