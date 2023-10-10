النفط يتراجع بسبب مخاوف تعطل الإمدادات

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لـ رويترز.

وانخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 %إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 %إلى 86.22 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار أمس الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

وقد أطلقت حركة حماس عملية “طوفان الأقصى” أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت الماضي، ويستمر القتال حتى الآن.

وتشعر الأسواق بالقلق بالرغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة من النفط الخام، ولكن إذا تصاعد الصراع فإنه قد يأثر على إمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.