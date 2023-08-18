مويضي المطيري by مويضي المطيري

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وزير النفط الكويتي: هذا سبب عزوف المستثمرين عن مشروعنا للبتروكيماويات

قائمة نهائية بالشركاء المحتملين..لمخاطبتهم ومعرفة اهتمامهم في الاستثمار بالمشروع

مويضي المطيري by مويضي المطيري

قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن نتائج دراسة أجرتها شركة إرنست اند يونغ أظهرت عزوف المستثمرين عن المشاركة في مشروع مجمع للبتروكيماويات بمصفاة الزور، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.

الوزير أوضح في الوثيقة، التي كانت رداً مكتوباً على سؤال من برلماني كويتي، أن نتائج الدراسة جاءت “غير مشجعة”، وأنه لا يوجد إقبال من الشركات المتخصصة في المجال سواء المحلية أو الدولية للمشاركة في المشروع، “لعدم توفر حوافز جاذبة”.

وكانت الكويت في 2018، قالت : أنها تعتزم بناء مجمع البتروكيماويات (TADAWUL:2310) بجوار مصفاة الزور بتكلفة نحو ثمانية مليارات دولار لزيادة ربحية المصفاة التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، ومن المفترض أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 2.7 مليون طن من العطريات و1.7 مليون طن من الأوليفينات سنويا .

و أشارإلى أن دراسات يتم إعدادها لجذب الشركاء ومنها اقتراح حوافز جديدة للشريك وإجراء تعديلات تشريعية لمنح الشركة المشاركة حق الانتفاع بالأراضي وفقا لـ”Investing”.

وقال الوزير، طبقا للوثيقة، إن هناك فريقا يضم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) وشركة صناعات الكيماويات البترولية “لاختيار قائمة نهائية بالشركاء المحتملين… لمخاطبتهم ومعرفة مدى اهتمامهم في الاستثمار بالمشروع”.

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