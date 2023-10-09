قال أمين عام منظمة “أوبك” هيثم الغيص، أن رؤية النفط العالمي 2045، ستنطلق اليوم (من الرياض)، تأكيدا على الدور الريادي للمملكة في دعم أسواق النفط العالمية.

و أضاف، أن ذلك الدور الذي تقوم به المملكة شمل دورها في منظمة أوبك وكذلك التطورات التي يشهدها سوق النفط، وأيضاً خلال جائحة «كورونا»، ولذلك تم إطلاق المشروع في السعودية.

حيث أطلقت الأمانة العامة لـ«أوبك»، «رؤية النفط العالمي 2045، وذلك خلال افتتاحية إطلاق نشرة آفاق البترول العالمية السنوية 2023 للأمانة.

وأوضح الغيص، أنه خلال فعاليات أسبوع المناخ كان هناك اهتمام كبير في المملكة للملفات المناخية، وهذا الحدث يدعم التغيرات المناخية وقمة «كوب 28» التي ستعقد في دولة الإمارات حسب” الأخبارية”.

وأشار إلى العام الحالي 2023 وما تحقق فيه من تقييمات لها علاقة بأمن الطاقة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الطاقة المستدامة لمستقبل أكثر خضرة للجميع، وتحقيق الأهداف لعام 2025.

وتابع الغيص: «لدينا فريق للأبحاث يقوم بإعداد تقارير من أجل الوصول إلى جميع التقنيات المتاحة والتحديات التي تواجه المنظمة».