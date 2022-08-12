النفط الأمريكي الرخيص يزاحم الخليج في الأسواق الآسيوية

اقتنص المشترون الآسيويون كمية هائلة من النفط الأمريكي الرخيص، ما يزيد من احتمالية انخفاض الطلب على خام الشرق الأوسط.

وقد اشترت مصافي النفط في كوريا الجنوبية والهند حتى الآن حوالي 16 إلى 18 مليون برميل من الخام الأمريكي هذا الشهر، والتي سيتم تسليم معظمها خلال تشرين الثاني / نوفمبر، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن متداولين مطلعين على الأسواق النفطية. وتعتبر هذه الكمية ضعف الكمية المستوردة خلال الفترة نفسها في تموز / يوليو، وأقل بقليل من متوسط الحجم الشهري خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وأشارت المملكة العربية السعودية إلى ثقتها في توقعات الطلب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن رفعت علاوتها السعرية لآسيا إلى مستوى قياسي، على الرغم من فروق العقود الآجلة والوقت التي تعكس مخاوف من تباطؤ اقتصادي. ومع ذلك، قامت المملكة بتسعير بعض نفطها بمستويات أقل من المتوقع لتظل قادرة على المنافسة ضد التدفقات القادمة إلى المنطقة، مثل تلك القادمة من الولايات المتحدة.

وقال متعاملون يشترون ويبيعون تلك الشحنات إن عروض خام تكساس الوسيط، وهو خام تصدير أمريكي رئيسي إلى آسيا، تقل 8 دولارات للبرميل عن سعر البرميل القياسي في دبي المقرر وصوله في نوفمبر. وأضافوا أن هذا أرخص من خام مربان المماثل، الخام الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عند الأخذ في الاعتبار الشحن والخدمات اللوجستية.