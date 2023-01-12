النصر ينفي وجود دور لرونالدو في مونديال 2030

نفى نادي النصر السعودي وجود بند في العقد المبرم مع أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتعلق بدور له في ملف استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم عام 2030.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو سيضاعف راتبه مع الفريق من أجل الترويج لملف المملكة الخاص باستضافة مونديال 2030 المزمع تقديمه مع كل من مصر واليونان.

بيان النصر على تويتر

وقال “العالمي” على حسابه في تويتر: “يود النادي أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة المونديال. ينصب تركيزه الأساسي (رونالدو) على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح”.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success. — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 10, 2023

وانضم رونالدو للعالمي مطلع العام الجاري في صفقة تاريخية، قيل وفقاً لتقارير صحافية أنه سيحصل بموجبها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025.

ومن المرجح أن يخوض رونالدو أول مبارياته مع الفريق الأصفر في 22 كانون الثاني/يانير الجاري، بعدما غاب عن أول مباراتين ضد الطائي، في المرحلة الماضية وضد الشباب غداً السبت، لتعرضه لعوقبة الإيقاف مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.