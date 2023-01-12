فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدملياقة بدنية

النصر ينفي وجود دور لرونالدو في مونديال 2030

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رونالدو مع النصر

نفى نادي النصر السعودي وجود بند في العقد المبرم مع أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتعلق بدور له في ملف استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس العالم عام 2030.

وذكرت تقارير صحفية أن رونالدو سيضاعف راتبه مع الفريق من أجل الترويج لملف المملكة الخاص باستضافة مونديال 2030 المزمع تقديمه مع كل من مصر واليونان.

بيان النصر على تويتر

وقال “العالمي” على حسابه في تويتر: “يود النادي أن يوضح أنه خلافا للتقارير الإخبارية، فإن عقد رونالدو مع النصر لا ينطوي على أي التزامات لاستضافة المونديال. ينصب تركيزه الأساسي (رونالدو) على النصر والعمل مع زملائه لمساعدة النادي على تحقيق النجاح”.

وانضم رونالدو للعالمي مطلع العام الجاري في صفقة تاريخية، قيل وفقاً لتقارير صحافية أنه سيحصل بموجبها على راتب سنوي يبلغ 200 مليون يورو حتى صيف 2025.

ومن المرجح أن يخوض رونالدو أول مبارياته مع الفريق الأصفر في 22 كانون الثاني/يانير الجاري، بعدما غاب عن أول مباراتين ضد الطائي، في المرحلة الماضية وضد الشباب غداً السبت، لتعرضه لعوقبة الإيقاف مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا