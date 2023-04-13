أعلنت إدارة نادي النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

قررت إدارة نادي #النصر تكليف المدير الفني للفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم .

متمنين له التوفيق مع #العالمي بإذن الله ? pic.twitter.com/X5qlgYd6s8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

وغرد نادي النصر، عبر حسابه على تويتر: “قررت إدارة نادي ‎النصر رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول رودي جارسيا، مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع ‎النصر، ومتمنين له التوفيق”

قررت إدارة نادي #النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدرب الفريق الأول السيد رودي جارسيا.

مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع #النصر ، ومتمنين له التوفيق . pic.twitter.com/1sJCZBUtaS — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 13, 2023

وقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية، أنباء عن إقالة الفرنسي رودي غارسيا مدرب نادي النصر من مهامه رغم احتلال “العالمي” المركز الثاني في لائحة ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال صحيفة “عكاظ” إن إدارة النصر قررت الاستغناء عن غارسيا بعد النتائج السلبية الأخيرة للفريق، خصوصًا عقب تعادل الفريق مع الفيحاء في الجولة 23 من الدوري المحلي، لكن الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الجتماعي ربط الموضوع بنجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبدو بحسب منشوراتهم غير راض عن “تكتيكات” المدرب الفرنسي.

وظهر رونالدو بعد المباراة في حالة غضب شديدة حتى وصوله إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وهو ما أوضحته عدسات الكاميرات.

وذكرت صحيفة “الوئام” أن رونالدو غير راضٍ عن مستوى النصر، ويرى أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات قوية حتى يتمكن من المنافسة على الألقاب، مشيرة إلى أن النجم البرتغالي طلب التعاقد مع ثلاث صفقات “سوبر” على الأقل، في الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يستطيع الاستمرار مع الفريق السعودي والمنافسة على البطولات.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة انتقال حر، بعقد مدته موسمين ونصف الموسم.