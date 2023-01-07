فاز فريق النصر على ضيفه الطائي 2-0 بحضور نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدفي الفوز في الدقيقتين 42 و47.

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز الاوّل، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الشباب فيما بقي الطائي سابعاً برصيد 18 نقطة.

الفوز الأول لفريق النصر بحضور رونالدو

وحضر النجم الجديد أسطورة كرة القدم رونالدو، المنتقل حديثاً إلى “العالمي” في صفقة تاريخية، في المنصة وتفاعل مع هجمات فريقه.

ويغيب “الدون” عن أول مباراتين بعد تسجيله لاعباً لناديه الجديد، تنفيذاً لعقوبة سابقة تعرض لها أثناء تواجده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي، حسب ما أفاد مسؤول في النادي لوكالة فرانس برس.

ورحب الجمهور الحاضر بالمدرجات بالنجم البرتغالي طيلة فترات المباراة عبر اطلاق حسيحات باسمه.