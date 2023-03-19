تغلب فريق النصر على ضيفه أبها 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

سجل للنصر اللاعب رونالدو عند الدقيقة 78، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب تاليسكا الهدف الثاني، فيما سجل لأبها اللاعب عبدالفتاح آدم عند الدقيقة 26.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 49 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ 50 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الـ 12.

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