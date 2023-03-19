سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

النصر يتغلب على أبها بثنائية رونالدو وتاليسكا في مباراة من الجولة الـ 21

سامر باطر by سامر باطر
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تغلب فريق النصر على ضيفه أبها 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.
سجل للنصر اللاعب رونالدو عند الدقيقة 78، وعند الدقيقة 86 أضاف اللاعب تاليسكا الهدف الثاني، فيما سجل لأبها اللاعب عبدالفتاح آدم عند الدقيقة 26.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 49 نقطة في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر بـ 50 نقطة، فيما توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الـ 12.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...