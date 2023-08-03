أنقذ كريستيانو رونالدو نادي النصر وقاده إلى ربع نهائي منافسات البطولة العربيةللأندية “كأس الملك سلمان”ليواجه الرجاء المغربي.

وتعادل النصر مع الزمالك المصري بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك من ركلة جزاء قبل أن يسجل رونالدو هدفًا في الوقت القاتل من المباراة بضربة رأسية.

ورفع النصر رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف الشباب الذي فاز على الاتحاد المنستيري بهدف دون رد ورفع رصيده إلى 7 نقاط.

ووفقا لتقرير :أخبار 24″ رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث ويليه الاتحاد المنستيري بدون نقاط.

وتأهل النصر لربع النهائي ليواجه الرجاء المغربي، فيما سيلعب الشباب أمام الوحدة الإماراتي.

وصف المباراة

وفي الدقيقة 5، احتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، تقدم لتنفيذها كريستيانو رونالدو ليسدد الكرة في دفاع الزمالك، وسجل اللاعب سيف الدين الجزيري هدفا للزمالك في الدقيقة 7، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 9، استغل عبدالرحمن غريب كرة خلف دفاع الزمالك ليسجل هدفا للنصر، لكن الحكم قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، وأرسل اللاعب تيليس عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 22، لكن دفاع الزمالك أبعدها قبل وصولها لرأس اللاعب تاليسكا، لتخرج لركلة ركنية.

وكاد أن يسجل سيف الدين الجزيري هدفا للزمالك في الدقيقة 33، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء، حولها برأسه لكن الحارس نواف العقيدي أبعدها لركلة ركنية.

وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب النصر عبدالله مادو في الدقيقة 38، بعدما عرقل لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وفي الدقيقة 40، تصدى حارس الزمالك محمد صبحي لهدف محقق، بعد ركنية حولها اللاعب عبدالله مادو برأسه لكن الحارس أبعدها عن مرماه.

وسجل أحمد مصطفى زيزو هدف المباراة الوحيد لصالح الزمالك من ركلة جزاء قبل أن يسجل رونالدو هدفًا في الوقت القاتل من المباراة بضربة رأسية.