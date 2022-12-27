النصر والهلال: بعد التعادل الإيجابي في الديربي السعودي، النصر يحتج على مشاركة كنو

انتهى ديربي العاصمة السعودية الرياض بين النصر والهلال، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، مساء الاثنين، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة 10 من دوري روشن السعودي للمحترفين، لكن نهاية المباراة كانت بداية لقضية أخرى ستاخذ وقتها في الأوساط الرياضية السعودية.

فقد قدم نادي النصر السعودي احتجاجا إلى اتحاد كرة القدم السعودي بعد مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في المباراة بحجة عدم انتهاء إيقافه.

وقال مسلي آل معمر رئيس النصر إن النادي سيتوجه لمركز التحكيم الرياضي في حالة عدم استجابة اتحاد الكرة السعودي للاحتجاج.

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أصل الأزمة

في مايو الماضي تم إيقاف كنو لمدة 4 أشهر بسبب تجديد عقده مع الهلال عقب توقيعه لعقد جديد للانتقال إلى النصر.

توقف الدوري السعودي منذ ذلك الحين وخلال إقامة كأس العالم قطر 2022 ، أي أن اللاعب لم يغب عن أي مباراة مع فريقه في الدوري.

يدور الخلاف حول جواز احتساب مدة التوقف ضمن فترة العقوبة التي بدأت في مايو الماضي أم لا.

شارك اللاعب في مباراة فريقه أمام الباطن، واحتج الأخير على هذه المشاركة لكن اتحاد الكرة رفض احتجاجه.

رد نادي الهلال

قال مصدر مسؤول من نادي الهلال إن مشاركة اللاعب قانونية، وأضاف:

لدى النادي خطاب من اتحاد الكرة ينص على انتهاء عقوبة كنو.

خاطبنا الأمانة العامة في الاتحاد السعودي وردت علينا بإفادة غرفة فض المنازعات بانتهاء الإيقاف في 20 أكتوبر الماضي.

مشاركة كنو سليمة واتحاد الكرة المعني بالعقوبة أشرك اللاعب مع المنتخب في مونديال كأس العالم قطر 2022 الأخير.