توج النصر السعودية بقيادة نجمه العالمي كريستيانو رونالدو بلقب البطولة العربية للأندية التي تقام بالمملكة بعد فوزه على مواطنه الهلال على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف بهدفين لهدف بعد تمديد الوقت.

وغنم “النصر العالمي” جائزة تقدر بـ6 ملايين دولار التي يمنحها الاتحاد العربي لكرة القدم للفائز باللقب.

بعد مباراة مليئة بالإثارة والتشويق، قادت ثنائية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر السعودي للتتويج بلقب البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تقام بالمملكة بعدما تغلب في النهائي على مواطنه الهلال بهدفين لهدف على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف وفقا لـ”فرانس 24″.

وبدأ الهلال في طريقه إلى لقبه العربي الثالث بعد أن تقدم عبر البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة 51 وإقصاء مدافع النصر عبد الإله العامري منذ الدقيقة 71، لكن رونالدو عادل الكفة (74) لتسير المباراة إلى وقت إضافي حيث أحرز النجم البرتغالي هدف الفوز (98) ويحقق مع النصر لقبه الأول منذ وصول “الدون” مطلع العام بصفقة مدوية.

ونجح كريستيانو رونالدو فى حصد أول بطولة مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق، بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.