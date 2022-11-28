النصر السعودي “يلاحق” كريستيانو رونالدو بعرض خيالي

كشف تقرير بثته شبكة “سي بي إس سبورتس” الإنجليزية، أن أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو تلقى عرضاً خيالياً بقيمة 225 مليون دولار للعب في صفوف نادي النصر السعودي.

تفاصيل العقد:

3 مواسم

75 مليون دولار سنويا

وأشار التقرير إلى أن النصر يأمل بالحصول على خدمات رونالدو بعد انتهاء بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً وجود محادثات مستفيضة مع ممثليه وأن اهتمام النادي زاد به أكثر من أي وقت مضى.

ولم يتسن لأريبيان بزنس الحصول على تعليق من النصر السعودي.

وكان رونالدو قد وافق على انهاء عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل ودي، وبات حراً بالانتقال لأي ناد.

من جانبها أوردت قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن العقد الذي عرضه النصر لسنتين فقط، ما يجعل راتب “الدون” أعلى قليلاً مما يتقاضاه الفرنسي كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالي يرغب في الانضمام إلى دوري تنافسي على الألقاب المهمة، بهدف زيادة سجله من الأهداف في دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي مثلها رونالدو في مسيرته:

سبورتينغ لشبونة البرتغالي: 2002-2033

مانشستر يونايتد الإنكليزي: 2003-2009

ريال مدريد الإسباني: 2009-2018

يوفنتوس الإيطالي: 2018-2021

مانشستر يونايتد الإنكليزي: 2021-2022