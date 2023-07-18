النصر السعودي يخسر بخماسية نظيفة أمام سيلتا فيغو الإسباني

خسر النصر أمام سيلتا فيغو الإسباني بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جرت بينهما، مساء الإثنين، ضمن معسكر النصر المقام حاليًا في البرتغال.

المحاولة الأولى كانت من رأسية البرتغالي كريستيانو رونالدو التي مرت بمحاذاة القائم بعد مرور 15 دقيقة على صافرة البداية.



وعاد كريستيانو برأسية مرت جوار القائم، وكاد البرازيلي أندرسون تاليسكا أن يفتتح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة بتسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء أبعدها حارس مرمى سيلتا فيجو بصعوبة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر تبديلًا مع بداية الشوط الثاني بخروج رونالدو وخالد الغنام ودخول محمد صهلولي وعبدالفتاح آدم.

وأضطر النصر لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالإله العمري عند الدقيقة 51، وأجرى المدرب كاسترو تبديلًا اضطراريًا بدخول عبدالله مادو بديلاً للصربي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى.

واستغل سيلتا فيجو النقص العددي ليتقدم بهدف السبق من رأسية ألونسو عند الدقيقة 57. وضاعف ميجيل رودريجيز النتيجة للفريق الإسباني من رأسية أخرى عند الدقيقة 63.

وسيطر لاعبو سيلتا على مجريات المباراة حيث تمكنوا من إضافة ثلاثة أهداف سريعة 70، 72، 74، عن طريق ميجيل رود ريجيز ويورجن ستراند لارسن هدفين وينهي الفريق الإسباني المباراة بخماسية دون مقابل للنصر.

سيلتا فيغو يسجل الهدف الخامس⚽️



النصر 0 ✖️ سيلتا فيغو 5



⁧#النصر_سيلتا_فيغو⁩ | ⁦#SSC⁩ pic.twitter.com/tzSWn5WKwF — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 17, 2023