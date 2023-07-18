أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي وذلك بعقد يمتد إلى العام 2026.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ثاني صفقات النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي.

وبدأ فوفانا مسيرته في أكاديمية لوريان الفرنسي ثم التحق برديف مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب أيضاً مع فولهام في إنجلترا، وارتدى قميص باستيا في بلاده ثم أودينيزي الإيطالي قبل انضمامه إلى لانس.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، قال في تغريدة مساء أمس الإثنين إن فوفانا أنهى جزءاً من الفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه لنادي النصر مقابل رسوم تتراوح بين 25 و30 مليون يورو (28 و33 مليون دولار).

Seko Fofana to Al Nassr, done deal and here we go! ??✔️



Understand Seko completed first part of medical tests today in Portugal as new Al Nassr player.



RC Lens will receive around €25/30m.



? Cristiano Ronaldo, Brozović, Ospina, Talisca… and now Seko Fofana to Al Nassr. pic.twitter.com/bGa1EqDViw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023

وينشط سيكو فوفانا في خط الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الفرنسي.

وانضم فوفانا لنادي لانس عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.