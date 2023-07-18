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Posted inأخبار أريبيان بزنس

النصر السعودي يتعاقد مع سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي

تعاقد نادي النصر السعودي مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي وذلك بعقد حتى 2026

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سيكو فوفانا
أعلن نادي النصر تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا

أعلن نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي وذلك بعقد يمتد إلى العام 2026.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ثاني صفقات النصر السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي.

وبدأ فوفانا مسيرته في أكاديمية لوريان الفرنسي ثم التحق برديف مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب أيضاً مع فولهام في إنجلترا، وارتدى قميص باستيا في بلاده ثم أودينيزي الإيطالي قبل انضمامه إلى لانس.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، قال في تغريدة مساء أمس الإثنين إن فوفانا أنهى جزءاً من الفحوصات الطبية تمهيداً لانضمامه لنادي النصر مقابل رسوم تتراوح بين 25 و30 مليون يورو (28 و33 مليون دولار).

وينشط سيكو فوفانا في خط الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين في مركزه في الدوري الفرنسي.

وانضم فوفانا لنادي لانس عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة.

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