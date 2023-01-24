صحيفة اليوم السعودية قالت إنها تأكدت من مصدر مطلع نجاح نادي النصر السعودي على توقيع الكرواتي لوكا مودريتش-37 سنة، نجم وسط ريال مدريد في أحدث تطورات سوق الانتقالات في كرة القدم. وذكرت نقلًا عن مصادر خاصة أن لوكا مودريتش وقع للنصر فعلًا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

ووفق المصادر نفسها فإن إدارة النصر قدمت عرضا بنحو 40 مليون يورو كراتب سنوي للاعب في عقد يمتد لسنتين ونصف.

وتجري محاولات عديدة من قبل نادي النصر لإقناع اللاعب في ظل وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تربطه بلوكا مودريتش علاقة وثيقة منذ أن كانا معا في ريال مدريد.

ويرتبط مودريتش مع ناديه الإسباني بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولديه الحق في التوقيع لأي نادٍ بدءًا من يناير الجاري. ولم تكشف الصحيفة السعودية عن موعد انضمام مودريتش للنصر، وإن كان سيحدث خلال سوق الانتقالات الشتوي أم عقب نهاية الموسم الجاري. النصر ومنذ تعاقده مع كريستيانو رونالدو ارتبط بالعديد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم الأوروبية مثل توني كروس ومودريتش وليونيل ميسي.

وصل إلى الرياض قبل قليل حارس المرمى الأرجنتيني أوجوستين روسي ?

على أن يجري غدًا الفحص الطبي قبل إتمام إجراءات التعاقد معه حتى نهاية الموسم . pic.twitter.com/9RinbcVZe8 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 23, 2023