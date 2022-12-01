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Posted inأخبار أريبيان بزنس

النصر السعودي: قصة النادي “العالمي” الذي فتح أبوابه لرونالدو

بالتزامن مع سخونة الأحداث في كأس العالم لكرة القدم، كثر الحديث عن الأندية التي سينتقل إليها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومن بين هذه الأندية النصر السعودي، الذي يُعد أحد أكبر وأقدم الأندية السعودية.
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يلعب النصر السعودي مبارياته الرسمية على ملعبه استاد جامعة الملك سعود بالرياض الذي يتسع لحضور 25 ألف متفرج.

وقد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بـ26 بطولة رسمية معتمدة ومجموع بطولاته الودية والرسمية وغير الرسمية معًا تتجاوز الـ45 بطولة، وهذه تفاصيل بطولاته:

  • الدوري السعودي تسع مرات
  • كأس الملك ست بطولات
  • كأس ولي العهد ثلاث مرات
  • كأس السوبر السعودي مرتين
  • كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل حاليًا): ثلاث مرات
  •  كأس الكؤوس الآسيوية مرة
  •  كأس السوبر الآسيوي مرة
  •  كأس الخليج العربي للأندية مرتيين

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معلومات تاريخية

  • تأسس النصر عام 1955
  • بدأ النصر في دوري الدرجة الثانية السعودي، وتأهل إلى الدرجة الأولى عام 1963.
  • خلال السبعينيات والثمانينيات، فاز النادي بست بطولات دوري، وست بطولات لكأس الملك، وثلاث بطولات كأس ولي العهد، وثلاث بطولات كأس الاتحاد.
  • في التسعينيات، فاز النصر بلقبين للدوري السعودي الممتاز، ولقب لكأس الملك، وكأس الاتحاد.
  • يُلقبْ الفريق بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية عام 2000
  • من اهم لاعبيه عبر التاريخ “ماجد عبد الله” و”فهد الهريفي” و”محيسن الجمعان“.
  • يعد ماجد عبد الله الهداف التاريخي للنادي واللاعب الأكثر مُشاركة.
  • يمتلك النادي حاليا عددًا من النجوم الكبار مثل حارس المرمى ديفيد أوسبينا ولاعب الوسط البرازيلي “لويز جوستافو”، والمهاجم الكاميروني “فينسينت أبو بكر” صاحب أجمل أهداف المونديال الحالي والذي سجله في مرمى صربيا.
إلى أين سينتقل كريستيانو رونالدو بعد فسخ التعاقد مع يونايتد؟

البطولات القارية

  • الفوز بكأس الخليج للأندية
  • كأس أبطال الكؤوس الآسيوية
  • كأس السوبر الآسيوي.
  • المشاركة في كأس العالم للأندية 2000 في البرازيل.

فترات صعبة في تاريخ النصر

بعد اعتزال الثلاثي الذهبي، مر نادي النصر بفترة صعبة، وكاد أن يهبط للدرجة الثانية في موسم 2006- 2007

  • في عام 2008 استطاع الفوز بكأس الاتحاد السعودي ضد غريمه نادي الهلال.
  • في موسم 2013–2014، حقق النصر الثنائية وذلك بتحقيق بطولتي الدوري السعودي الممتاز، وكأس ولي العهد ضد غريمه التقليدي نادي الهلال.  
  • في موسم 2014–2015، حافظ النصر على لقب الدوري .
  • يمثل شعار النادي خريطة الجزيرة العربية بألوانه الصفراء والزرقاء. حيث يمثل اللون الأصفر رمال الجزيرة العربية والأزرق بحر العرب والخليج العربي والبحر الأحمر.
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