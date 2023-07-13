أعلن الاتحاد الدولي لكرة قدم (فيفا)، الخميس، حرمان نادي النصر السعودي الذي يلعب فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤقتا من التعاقد مع أي لاعب إلى أن يسدّد ديونه

وقال متحدث باسم فيفا لوكالة فرانس برس إن النادي السعودي “ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون غير المسدّدة”، مؤكدا المعلومات الواردة في صحيفة “ذي ميرور” البريطانية.

ولم يحدّد الاتحاد الدولي حجم هذه الديون وأصلها، أو ما إذا كان يعرّض للخطر انتقال لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر الإيطالي، الذي وقّع في بداية تموز / يوليو مع النصر.

واكتفى المتحدّث بالقول “سيرفع الحظر المذكور بمجرّد تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين”.

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2021، أمرت لجنة أوضاع اللاعبين في فيفا نادي النصر بدفع 460 ألف يورو لنادي ليستر سيتي الإنكليزي بالإضافة إلى الفوائد، في نزاع على انتقال النيجيري أحمد موسى، والذي انتهى بإجمالي 18 مليون يورو.

وبحسب القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، قد يُحرم النصر من التعاقدات لمدّة تصل إلى ثلاثة مواسم في حال عدم الدفع.