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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

النساء 50% من حملة الصكوك الوطنية في الإمارات

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كشفت «الصكوك الوطنية» في الإمارات أن المرأة تشكل نسبة 50% من حاملي الصكوك الوطنية. جاء ذلك خلال استضافة شركة الادخار والاستثمار ‏المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمملوكة من قبل ‏‏«مؤسسة دبي للاستثمارات»، وهيئة المرأة العربية، حلقة نقاشية مشتركة حول أهمية الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على المرأة. وشارك في الفعالية مجموعة من الخبراء البارزين في القطاعين المالي والعقاري، لمناقشة أهمية الاستثمار في بناء مستقبل مالي آمن للمرأة في دولة الإمارات.

وتشهد دولة الإمارات ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من النساء؛ وذلك في ظل اهتمام المزيد منهنّ ببناء محافظهنّ المالية. وتظهر أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي قيام 26698 سيدة بالاستثمار في القطاع العقاري، ما أسهم بأكثر من 58.8 مليار درهم في هذا القطاع المزدهر. وأدى هذا النمو إلى امتلاك النساء حالياً 30% من العقارات في دبي، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها حكومة دبي. كما نجحت المرأة الإماراتية في قيادة أعمال تجارية مربحة؛ حيث تدير 23000 سيدة أعمال إماراتية مشاريع واستثمارات ناجحة بقيمة 50 مليار درهم في دولة الإمارات.

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