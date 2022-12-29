النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي يكتب التاريخ ويتفوق على ميسي في سرعة التهديف

بدأ النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، كتابة فصل جديد من ابداعاته الكروية بعد كسره لرقم قياسي حققه كيفين فيليبس مع ساندرلاند قبل ولادته في عام 2000.

وسجّل هالاند هدفين في مرمى ليدز يونايتد ليقود فريقه للفوز 3-1 ويصبح أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفاً في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 14 مباراة، بعدما كان الرقم في عهدة فيليبس، الذي سجّل أهدافه خلال 21 مباراة.

من هو إيرلينج هالاند نجم مانشسترسيتي؟

العمر: 22 عاماَ

الجنسية: نرويجي

الفريق: مانشستر سيتي

لعب مع بلاده 23 مباراة سجل خلالها 321 هدفاً

هداف دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 مع بروروسيا دورتموند الألماني برصيد 10 أهداف

? NEW RECORD! ?@ErlingHaaland wins the race to 20 #PL goals in record time, just 14 matches! ⏱️ pic.twitter.com/WPQXkOaqZw — Premier League (@premierleague) December 28, 2022

هالاند يتجاوز ميسي

وتفوّق هالاند بهدفيه على أسطورة الأرجنتين وكرة القدم ليونيل ميسي، إذ سجل هدفه الـ 25 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 20 مباراة في حين حقق ميسي الرقم نفسه خلال 28 مباراة عندما كان في برشلونة.

وكان بمقدرة “الفايكينغ” زيادة غلته من الأهداف إلى أكثر من ذلك لولا غيابه عن 3 مباريات في البطولة بسبب تعرضه للإصابة.

25 – Erling Haaland has scored 25 goals in 20 appearances under Pep Guardiola; this is the quickest that any player has reached 25 goals under Guardiola with top-flight clubs:



20 – Erling Haaland

28 – Lionel Messi

30 – Samuel Eto'o

35 – Sergio Agüero

41 – Thierry Henry



Greats. pic.twitter.com/zXaNazJbmE — OptaJoe (@OptaJoe) December 28, 2022

كما تجاوز هالاند حصيلة والده ألفي هالاند التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من خوض الأب لـ181 مباراة في البطولة.

It's another goal for #MCFC, another assist for Jack Grealish and another goal for Erling Haaland.



Pep Guardiola's side are cruising to three points and look set to head back into second place in the Premier League.



?️ @primevideosport#LEEMCI pic.twitter.com/qQY9HsYHdN — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 28, 2022

بالإضافة إلى ذلك هالاند كذلك هو أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا في مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك مع فريقي بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وذلك خلال 14 مباراة أيضاً.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبين الذين نجحوا بتسجيل 20 هدفاً أو أكثر خلال موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

إيرلينج هالاند: 14 مباراة

كيفن فيليبس: 21 مباراة

فيرناندو توريس: 27 مباراة

آلان شيرار: 29 مباراة

سيرجيو أجويرو: 30 مباراة

تيري هنري: 34 مباراة

هاري كين: 40 مباراة