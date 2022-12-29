النرويجي هالاند مهاجم مانشستر سيتي يكتب التاريخ ويتفوق على ميسي في سرعة التهديف

بدأ النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، كتابة فصل جديد من ابداعاته الكروية بعد كسره لرقم قياسي حققه كيفين فيليبس مع ساندرلاند قبل ولادته في عام 2000.
وسجّل هالاند هدفين في مرمى ليدز يونايتد ليقود فريقه للفوز 3-1 ويصبح أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفاً في أول موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 14 مباراة، بعدما كان الرقم في عهدة فيليبس، الذي سجّل أهدافه خلال 21 مباراة.
من هو إيرلينج هالاند نجم مانشسترسيتي؟
- العمر: 22 عاماَ
- الجنسية: نرويجي
- الفريق: مانشستر سيتي
- لعب مع بلاده 23 مباراة سجل خلالها 321 هدفاً
- هداف دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 مع بروروسيا دورتموند الألماني برصيد 10 أهداف
هالاند يتجاوز ميسي
وتفوّق هالاند بهدفيه على أسطورة الأرجنتين وكرة القدم ليونيل ميسي، إذ سجل هدفه الـ 25 تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا في 20 مباراة في حين حقق ميسي الرقم نفسه خلال 28 مباراة عندما كان في برشلونة.
وكان بمقدرة “الفايكينغ” زيادة غلته من الأهداف إلى أكثر من ذلك لولا غيابه عن 3 مباريات في البطولة بسبب تعرضه للإصابة.
كما تجاوز هالاند حصيلة والده ألفي هالاند التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز على الرغم من خوض الأب لـ181 مباراة في البطولة.
بالإضافة إلى ذلك هالاند كذلك هو أسرع لاعب يصل إلى 20 هدفًا في مشواره بدوري أبطال أوروبا، وذلك مع فريقي بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وذلك خلال 14 مباراة أيضاً.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبين الذين نجحوا بتسجيل 20 هدفاً أو أكثر خلال موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:
- إيرلينج هالاند: 14 مباراة
- كيفن فيليبس: 21 مباراة
- فيرناندو توريس: 27 مباراة
- آلان شيرار: 29 مباراة
- سيرجيو أجويرو: 30 مباراة
- تيري هنري: 34 مباراة
- هاري كين: 40 مباراة