كريستيانو رونالدو يجدد عقده مع نادي النصر السعودي لسنتين بتعويض ضخم

جدد النجم العالمي وقائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو عقده مع نادي النصر السعودي لعامين إضافيين فيما زعمت تقارير أن قيمة العقد مئتي مليون يورو. وبذلك، يستمر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا في مسيرته الكروية بالدوري السعودي حتى عام 2027، بعدما كانت هناك شكوك حول مستقبله في المملكة. وأكد نادي النصر استمرار الأسطورة مع النادي عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بتغريدة مقتضبة لكن معبرة: “ومازال في القصة ما يروى”، مرفقًا إياها بصورة للاعب البرتغالي. يأتي هذا التجديد بعد أن أثار رونالدو تكهنات واسعة الشهر الماضي عقب مباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي. حيث كتب على وسائل التواصل الاجتماعي: “هذا الفصل انتهى، والأسطورة مستمرة”، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه يشير إلى نهاية مشواره الكروي في الرياض. ولكن يبدو أن “الأسطورة مستمرة” حقًا، لكن في فصل جديد مع النصر. وزعمت تقارير أن تعويض رونالدو في العقد يقارب ٢٠٠ مليون يورو سنويًا، فضلا عن ٢٨.٧ مليون يورو مكافأة توقيع (ترتفع إلى ٤٤.٦ مليون يورو في السنة الثانية إذا تم تحقيق أهداف الأداء). وهناك ٩.٤ مليون يورو إذا فاز النصر بالدوري السعودي للمحترفين، و٧.٦ مليون يورو إذا فاز بدوري أبطال آسيا، و ٤.٧ مليون يورو إذا أنهى الموسم هدافًا، و سيحصل كريستيانو أيضًا على ١٥٪ من ملكية النادي (بقيمة ٣٨.٧ مليون يورو) و٩٤ ألف يورو لكل هدف يُسجله و٤٧ ألف يورو لكل تمريرة حاسمة (يزداد كلاهما بنسبة ٢٠٪ في السنة الثانية) و٧٠ مليون يورو من صفقات الرعاية المضمونة. كما سيحصل على ٤.٧ مليون جنيه إسترليني لنفقات طائرة خاصة.

انضم رونالدو إلى نادي النصر في يناير 2023 في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد، حيث وقع عقدا لمدة موسمين ونصف الموسم حتى صيف 2025.

حلم اللقب

في وقت سابق، أشار كريستيانو رونالدو إلى أن حلمه هو تحقيق لقب دوري أبطال آسيا مع نادي النصر، لتجنب أن يكون العالمي هو النادي الوحيد في مسيرته الذي لم يحصل معه على أي لقب.

غـدًا ⏳

القائد التاريخي كريستيانو رونالدو يتحـدّث بعد تجديد عقده مع ناديه #النصر 💛 pic.twitter.com/oCObpq05xi — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 26, 2025