النجمة باريس هيلتون ترزق بطفل من أم بديلة

أعلنت النجمة وسيدة الأعمال الأمريكية باريس هيلتون الثلاثاء، عبر إنستغرام ولادة طفلها الأول من أم بديلة.

ونشرت هيلتون صورة لطفلها مرفقة إياها برمز تعبيري لقلب باللون الأزرق، مع رسالة جاء فيها «لا كلام يمكن أن يعبّر عن مدى الحب الذي نكنّه لك منذ هذه اللحظة”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطفل هو صبي وُلد من أم بديلة.

You are already loved beyond words ? pic.twitter.com/JlpR6zULdx — ParisHilton (@ParisHilton) January 25, 2023



وكانت النجمة السابقة لتلفزيون الواقع البالغة 41 عاماً كشفت الشهر الماضي أنها حاولت مع رجل الأعمال كارتر، زوجها منذ 2021، الإنجاب بتقنية التلقيح الاصطناعي خلال الجائحة.

وأوضحت لمجلة «بيبل» المتخصصة في أخبار المشاهير أن الوقت كان «مناسباً» لهذه الخطوة نظراً إلى أن العالم كان «متوقفاً» في بداية أزمة كوفيد-19.

وفي بيان نشرته المجلة الثلاثاء، قالت باريس هيلتون إنها وأقرباءها «يغمرهم الحب لصبينا الصغير”.