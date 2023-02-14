النجمة العالمية أليشيا كيز مجدداً في السعودية في 24 فبراير

أعلنت “لحظات العلا 2023” عن عودة النجمة العالمية أليشيا كيز إلى العلا لتحيي حفلاً مميزاً في قاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية، وذلك يوم الجمعة 24 شباط / فبراير، وسيتم طرح التذاكر قريباً.

وستقدم مغنية الايقاع والبلوز عرضاً رائعاً حافلاً بجمال الغناء ودفء الأنغام في مرايا للمرة الثانية كجزء من أجندة فعاليات “لحظات العلا”.

كما تنظم “لحظات العلا” حواراً تقدمه أليشيا كيز عنوانه “من النساء إلى النساء” يوم السبت 25 فبراير.

من جديد، تُحيي النجمة العالمية "أليشيا كيز" حفلاً مشتعلاً بجمال الغناء، ودفء الأنغام في #قاعة_مرايا يوم 24 فبراير??



ترقّبوا طرح التذاكر قريبا ?#لحظات_العلا — AlUla Moments لحظات العلا (@AlUlaMoments) February 12, 2023

وتعود النجمة العالمية اليشيا كيز إلى العلا مع Good Intentions وهي شركة استشارية للأعمال الإبداعية ومقرها في المملكة العربية السعودية، لتحتفل مع جمهورها في عطلة نهاية الأسبوع يوم 24 فبراير بمجموعة من الفعاليات والنشاطات المميزة. وتتضمن فعاليات ونشاطات اليشيا كيز في العلا زيارة النسخة الثانية من حوار فني فريد من نوعه بعنوان «Women to Women» في مدرسة الديرة، بالإضافة إلى تقديم حفلها الموسيقي المبهر بضيافة قاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية لتترك من خلالها ذكرى جميلة لدى أهل العلا وضيوفها.

وحازت النجمة العالمية اليشيا كيز على «جائزة غرامي» 15 مرة فهي مغنية متميزة تكتب وتلحّن وتنتج الأغاني، وممثلة بارعة تُنتج عروض «برودواي» والأعمال السينمائية والتلفزيونية، وناشطة اجتماعية مؤثرة في مختلف القضايا الإنسانية بالإضافة إلى كونها رائدة في مجال الأعمال أسست علامتها التجارية «كيز سولكير» للعناية بالبشرة، وحققت كتاباتها أعلى المبيعات في صحيفة “نيويورك تايمز”.