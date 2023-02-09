النجمة السعودية روكو : انتظروا قريباً رداً على طردي من دبي بلينغ على نتفليكس

أجابت المؤثرة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي إيمي روكو (تخفي اسمها وهويتها الحقيقية ووجها بنقاب) بـ “لا تعليق” عندما سُئلت عن خبر طردها من الموسم الثاني من مسلسل “دبي بلينغ” Dubai Bling على “نتفليكس”.

وقد كشفت “أريبيان بزنس” أمس عن طرد المؤثرة السعودية من المسلسل بعد فترة وجيزة من بدء التصوير بعد رفض إيمي تمثيل فقرة كان من المقرر أن تشمل مواعدة غرامية.

وأدلت روكو بتعليقها لمجلة “هاربرز بازار العربية” اليوم الخميس. قالت روكو: “أعرف من أنا وما هي قيمي. أنا عربية والعين الشريرة حقيقية! كل ما سأقوله هو ترقبوا لأن الأكبر والأفضل قاب قوسين أو أدنى! “.

وتم إستبعاد النجمة السعودية – التي ترتدي النقاب لإخفاء وجهها وهويتها وتقدم الأداور الكوميدية وهي أيضا مغنية راب .. وانضمت الفتاة السعودية البالغة من العمر 29 عاماً، والتي لم تكشف أبداً عن اسمها أو وجهها علناً، سراً كعضو جديد في فريق التمثيل للموسم الثاني من برنامج نتفليكس الناجح، والذي بدأ تصويره مؤخراً.

وتقول المصادر إنه تم إخبار روكو بأنها ستكون جزءاً من قصة “المواعدة” ، لكنها كانت غير مرتاحة للمشاركة فيها.

وفي اليوم التالي تلقت رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن نتفليكس لم تعد تشعر بأنها مناسبة لفقرات العمل بحسب ما أفاد به مصدر لـ “أريبيان بزنس”. وتواصل أريبيان بزنس مع نتفليكس، لكن الشركة رفضت التعليق.

وأحدثت إيمي روكو ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 1.6 مليون متابع على انستاغرام . وكانت روكو قد بدأت لأول مرة في أداء العروض الكوميدية على فاين Vine في عام 2015. في عام 2019 ، تركت وظيفتها للعمل في وسائل التواصل الاجتماعي بدوام كامل وعملت منذ ذلك الحين مع علامات تجارية ضخمة بما في ذلك ليفاي Levi.

وفي مقابلة حديثة مع “كوزموبوليتان ميدل إيست “، قالت روكو “عندما كنت في الصف الثامن، أخبرت والدتي أنني أريد أن أشاهد التلفاز. اتصلت بالمحطة وأخبرتهم أن ابنتها المدهشة والمضحكة للغاية تريد الانضمام إلى أحد برامجهم لتمثل فيه، لكن في نهاية الأمر تقول إنهم:”عندما اكتشفوا أنني أغطي وجهي قالوا لا. قال المنتج لأمي إن الفتيات الجميلات لا يخفون وجوههن بالنقاب، وكان عليها بعد ذلك أن تخبرني أنني لا أستطيع الذهاب إلى التلفزيون”.

وتختم بالقول:” لقد جمعت الآن هذا العدد الهائل من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو بمثابة أبلغ رد على ذلك المنتج الذي رفض ظهوري بالنقاب “.

وأصبحت السلسلة الأولى من Dubai Bling –”دبي بلينغ” التي تدعي أنها تتابع حياة “أصحاب الملايين” في دبي، واحدة من أكثر عروض نتفليكس مشاهدة على الإطلاق في هذه المنطقة.