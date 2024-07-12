الناتو يكشف عن افتتاح أول مقر له في العالم العربي في الأردن

أعلن حلف الناتو عن افتتاح مقر له في العاصمة الأردنية عمان، وزعم البيان أنه في إطار التأكيد على تطور المشهد الأمني ​​الإقليمي والعالمي، اعتمد الحلفاء في قمة الناتو لعام 2024 في واشنطن العاصمة خطة عمل لتبني نهج أقوى وأكثر استراتيجية وتركيزًا على النتائج تجاه جوارها الجنوبي. وتوضح الخطة بوضوح التزام الناتو بتعزيز المشاركة والتعاون مع شركائه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك من خلال إنشاء أول مكتب اتصال له على الإطلاق في المنطقة، في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.

ومنظمة حلف شمال الأطلسي وتعرف اختصاراً الناتو، هو تحالف عسكري غربي من 32 بلدا في أمريكا الشمالية وأوروبا، يذكر أنه جرى قبل سنوات إعلان قطر حليفا رئيسيا غير عضو في حلف شمال الأطلسي “ناتو”، وهو وضع يمنح الدول بعض المزايا في الدفاع والتعاون الأمني. وبحسب وكالة الأناضول يعني مصطلح “حليف رئيسي من خارج ناتو”، تعيينا يقدمه حلف ناتو أو الحكومة الأمريكية للدول التي لديها علاقات قوية معها، لكنهم ليسوا بأعضاء في الحلف.

ويمنح وضع “حليف رئيسي من خارج الحلف” الدولة المختارة، ميزة تفضيلية للحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية.

ويشمل ذلك أيضا، المواد الفائضة المجانية، والتعامل مع الصادرات بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب.

ورغم أن الوضع لا يشمل تلقائيا اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال يمنح مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية التي لا يمكن الحصول عليها من قبل الدول غير الأعضاء في ناتو.

وهناك 18 دولة حاصلة على وضع “حليف رئيسي من خارج الحلف”، منها دول خليجية كالكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، ودول عربية أخرى مثل مصر والأردن وتونس والمغرب.