الناتج المحلي السعودي يرتفع 8,6% في الربع الثالث

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة (8,6%) خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام السابق 2021، وفق تقرير التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2022 الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الثالث 2022 نمواً إيجابياً بنسبة (14.5%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (9,5%) مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثالث من عام 2022، ارتفاعاً بلغت نسبته (2,6%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثاني 2022، حيث حققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5,8% والخدمات الحكومية نمواً بنسبة 1.1 %، والأنشطة غير النفطية نمواً بلغ 0,2% على أساس ربعي.

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