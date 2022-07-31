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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصاد

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو 11,8% خلال الربع الثاني 2022

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الناتج المحلي للأنشطة النفطية يقفز 23,1% خلال الربع الثاني من 2022
الناتج المحلي للأنشطة النفطية يقفز 23,1% خلال الربع الثاني من 2022

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة (11.8%) خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بما كان عليه خلال الفترة من العام السابق 2021، وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني من عام 2022.
وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال الربع الثاني 2022 نمواً إيجابياً بنسبة (23.1%) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة (5.4%) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعاً بلغت نسبته (1.8%) مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

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