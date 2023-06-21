مويضي المطيري by مويضي المطيري

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النائب العام السعودي يأمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع “مسيء” لوافد

مويضي المطيري by مويضي المطيري
النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، أو حقوق الآخرين، أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامهم بالإساءة لأحد الوافدين، بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة.

فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، أو حقوق الآخرين، أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

يذكر أن الوافد العربي الذي تعرض للإساءة من قبل شخصين من مشاهير التواصل الاجتماعي بقصد تقديم محتوى “كوميدي” على غرار برامج “المقالب”، ظهر بفيديو يتحدث عن تضرره اجتماعا و نفسيا مما تعرض له، مما أحدث تفاعل واسع على مواقع التواصل .


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