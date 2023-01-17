المُدن الذكية والتحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية يمثلان أهم توجهات تقنيات الفيديو المرتقبة

مع ازدياد الطلب المستمر على الحلول المٌبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الأسواق العالمية وظهور تحديات تتعلق بالبيانات في المنطقة، يستضيف معرض “إنترسك” العالمي الرائد لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة والذي يقام في دبي في 2023 شركات من كل أنحاء العالم لتقديم وعرض حلولهم الجديدة.

وتعتبر مايلستون سيستمز، الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في حلول برمجيات إدارة الفيديوهات من خلال منصة مفتوحة، من أهم المشاركين في المعرض لهذا العام، وكجزء من الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركة من خلال المعرض، ستسلط الضوء على أحدث ابتكاراتها من خلال الاستفادة من حلول تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات، وما ستقدمه من منافع للمستخدمين في قطاع الأمن والأمان والعديد من المجالات الأخرى.

ومع التغير السريع الذي يطرأ على مجال الأمن في المنطقة، تظل مايلستون سيستمز في المقدمة من خلال دعم ومساعدة الشركات والمجتمع ككل في تأسيس بيئة أكثر أمناً وكفاءةً باستخدام أحدث التقنيات، وستقوم مايلستون سيستمز، خلال معرض إنترسك 2023، وشركائها بعرض الحلول الذكية التي تدعمها الأبحاث العلمية المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمثل تلك الحلول في المنطقة. ومع استمرار نمو هذا القطاع في المنطقة، كشفت مايلستون سيستمز عن اثنين من التوجهات التي ستُشكل مجال التكنولوجيا التي تعتمد على البيانات:

التوجه الأول: المدن وأماكن العمل الذكية:

مع التصريحات والإعلانات الأخيرة التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حول خططهما للاستمرار في الاستثمار بقوة في مشاريع المدن الذكية مثل مدينة مدار وإكسبو سيتي دبي ونيوم، فمن الواضح أن تقنيات المدن الذكية، مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والتحليل التنبئي ستستمر في الازدهار والتقدم في السنة الجديدة.

زادت التكنولوجيا المُبتكرة من إمكانيات تقنيات الفيديوهات والمهام التي يُمكن أن تقوم بها أو كيف يقوم الناس والجهات ذات السُلطة مثل الحكومات باستخدامها والاستفادة منها وقال بول بارك، المدير الإقليمي لشركة مايلستون سيستمز، “مع هدف الإمارات العربية المتحدة أن تصبح أكثر كفاءة، ومع تقديم المفاهيم التي تعتمد على البيانات في المنطقة موع تطور الذكية وأماكن العمل الذكية والعمل على تحقيق أهداف الاستدامة والعديد من الأمور الأخرى، ستصبح تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات أكثر أهمية في المنطقة.”

ستستفيد المدن الذكية من الكاميرات الذكية في عملية إدارة المرور، للحد من التلوث والازدحام وتكدس الناس والحوادث، ، وستعمل الشركات المتقدمة على توفير تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، مما يعطي الفرصة للمستخدمين للقيام بالتدريس ثلاثي الأبعاد عن طريق المجسمات والتسوق من خلال تقنيات الواقع المعزز، ويُمكن لتلك الابتكارات أن تحقق ارتقاءاً كبيراً بمدى استدامة وكفاءة المدن الكبيرة وكيف يمارس الناس أنشطتهم اليومية.

ويُمكن للمجتمعات الاستفادة من تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات لمراقبة وصد العديد من العوامل الضرورية لصنع مدينة أو أبنية ذكية، ويُمكن لتكنولوجيا تحليل الفيديو التي تتمحور على البيانات وتحليلها دعم المدن الذكية في تحديد أهم المعلومات الأساسية مثل مقدار الانبعاثات الشهرية أو السنوية، ومن خلال البيانات الدقيقة التي تساعد صناع القرار في تحديد الأشهر التي تشهد أكبر قدر من انبعاثات الكربون، ولماذا يوجد تزايد أو خفض في الانبعاثات، وكيف يُمكن التحكم في الانبعاثات أو الخفض منها، وكيف يُمكن للمدينة الحصول على أداء أفضل.

وفي أماكن العمل بداخل المؤسسات، ستتمكن الشركات من الاستفادة من تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات وأجهزة الاستشعار الذكية لتسهيل العمل عن بُعد وفي مكان العمل ومساعدة الشركات على الوصول لفهم أفضل لأنشطة الموظفين، ومتى يشعر الموظفين بأنهم يشاركون في العديد من الأنشطة والفعاليات، وما هي الأنشطة التي تشجع الموظفين على المشاركة وما هي الأماكن الموجودة بداخل الشركة التي تزيد الإنتاجية وغيرها الكثير. ويُمكن أن تساعد تلك المعلومات في الحصول على فهم أفضل للشركات لمعرفة ما الذي يجب عليهم القيام به للارتقاء بكافة أنشطة أعمالهم.

التوجه الثاني: التحول الرقمي في قطاع خدمات الرعاية الصحية

ستلعب تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات دوراً شديد الأهمية في مجال التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية، يُمكن لهذه التكنولوجيا التي تعتمد على البيانات أن تُحدد بدقة عندما يكون المريض بحاجة إلى مساعدة أو تدخل عاجل. أما بالنسبة لتأسيس أنظمة أفضل في المستشفيات وتقديم أنظمة الرعاية الأكثر كفاءة، تستطيع تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات كذلك تنبيه طاقم العمل الطبي عندما يكون المريض يعاني من مشكلة أو محنة مما يُمكنهم من تقديم الدعم الطبي اللازم والفوري له.

ولن تقوم تلك التقنيات الحديثة فقط بإعادة تعريف مجال الرعاية الصحية، ولكنها ستقوم كذلك بإنقاذ حياة العديد من الناس.

وبالرغم من أن تقنيات الفيديو التي تعتمد على البيانات لديها العديد من المميزات، يجب على القطاع أن تشريع كيفية استخدام بيانات المرضى واحتياطات الحفاظ على خصوصية وسرية تلك البيانات والالتزام بتلك القواعد عند استخدام تكنولوجيا الفيديو المتطورة. ويجب على مرافق ومؤسسات الرعاية الصحية أن تعمل على صياغة قواعد وقوانين صارمة حول استخدام تكنولوجيا الفيديو التي تعتمد على البيانات ومتى يُمكن استخدماها ومتى يُمنع استخداماها، مع الالتزام بكافة الأمور المتعلقة بخصوصية المرضى.