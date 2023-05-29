22 مليار ريال فائض الميزان التجاري السلعي في قطر خلال أبريل

كشفَ جهازُ التخطيط والإحصاء القطري أن الميزان التجاري السلعي حقق خلال شهر نيسان/أبريل عام 2023 فائضًا مقداره 22 مليار ريال.

وأشارت بيانات الجهاز إلى أن الميزان سجل انخفاضًا قدره 12,2 مليار ريال، أي ما نسبته 35.6% مُقارنة بالشهر المُماثل من عام 2022، وارتفاعًا مقداره 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 3.5% مقارنةً مع شهر آذار/مارس المنصرم.

وكشفت بيانات الجهاز إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.7 مليار ريال تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 29.4% مقارنة بشهر نيسان/أبريل 2022، وبانخفاض نسبته 0.5% مُقارنة بشهر آذار/مارس 2023.

ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2023، لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بشهر أبريل عام 2022، وانخفاض نسبته 9.3% مقارنة بشهر مارس عام 2023.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال نيسان/أبريل بقيمة 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 18.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.5 مليار ريال وبنسبة 11.4%.

فيما احتلت الولايات المُتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال نيسان/أبريل بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 14.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تلتها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال، أي ما نسبته 13.0%، تليها الهند بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 6.1%.