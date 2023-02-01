الميركاتو الشتوي: مفاجآت وصفقات ضخمة في اليوم الأخير من الانتقالات

شهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية “الميركاتو الشتوي” 2023 في جميع البطولات الأوروبية لكرة القدم، صفقات انتقالية كبيرة مثل ضم نادي تشيلسي الإنجليزي لاعب بنفيكا البرتغالي النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (22 عاماً) لقاء 121 مليون يورو، وصفقات مفاجئة منها انتقال لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو، إلى صفوف أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم قادماً من جاره تشيلسي وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان، والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني.

وفي ما يأتي أبرز صفقات الانتقال:

فيرنانديز إلى تشيلسي في أغلى صفقة في انجلترا

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية إلى صفقة لضم لاعب بنفيكا البرتغالي النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (22 عاماً) لقاء 121 مليون يورو، في أغلى صفقة شراء في تاريخ البريميرليغ، وأغلى صفقة بيع للاعب وسط في التاريخ. ويمتد العقد لثماني سنوات ونصف السنة حتى 2031.

جورجينو إلى أرسنال

? "Jorginho is a midfield player with intelligence, deep leadership skills and a huge amount of Premier League and International experience. He has won in his career, but he still has the hunger and huge willingness to contribute here."



The boss on Jorginho ? pic.twitter.com/8bsP2e2rT9 — Arsenal (@Arsenal) February 1, 2023

ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني (13.6 مليون يورو)، مشيرة إلى أن مدتها 18 شهراً مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في القارة العجوز عام 2021 والذي سيتعين عليه مساعدة أرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عاماً.

وقال المدفعجية في بيان على حسابه الرسمي على تويتر: “مرحباً بك في أرسنال يا جورجينيو”.

وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إن اللاعب الدولي الإيطالي البالغ من العمر 31 عاماً سيجلب: “الذكاء ومهارات القيادة العميقة وقدراً كبيراً من الخبرة في الدوري الإنكليزي الممتاز ودولياً”.

وجاء التعاقد مع جورجينيو بعدما فشل أرسنال في ضم لاعب وسط برايتون الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو على الرغم من عرض ما يقرب من 80 مليون يورو حسب وسائل الاعلام.

وسعى المدفعجية إلى تعزيز خط الوسط عقب إصابة الدولي الغاني توماس بارتي في أضلعه خلال المباراة ضد مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي، والإعلان عن غياب لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني لأشهر عدة بسبب إصابة خطيرة في الركبة أرغمته على الخضوع لعملية جراحية.

جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ

انتقل المدافع البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء، بحسب ما أعلن النادي البافاري في بيان الثلثاء. وسبق لبايرن أن ضمّ الشهر الحالي الدولي الهولندي دالي بليند (32 عاماً) من نادي أياكس، لتعزيز خط دفاعه المثقل بالإصابات. وبحسب الصحافة الألمانية، فإن بند شراء كانسيلو تبلغ قيمته 70 مليون يورو.

صفقات انتقال

اعلن نادي اتليتيكو مدريد عن تعاقده رسميا مع الدولي الايرلندي مات دوهيرتي قادما من نادي توتنهام الانجليزي بالميركاتو الشتوي. وقد امضى اللاعب على عقده الذي يستمر حتى غاية حزيران / يونيو المقبل مع امكانية التجديد، وتعاقد اتلتيكو مدريد مع اللاعب في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع توتنهام.

بيدرو بيدرو ينضم إلى نادي توتنهام الانجليزي على سبيل الاعارة قادماً من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

اتفاق نهائي بين باريس سان جيرمان وتشيلسي لضم حكيم زياش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون خيار الشراء.

تورغان هازارد ينتقل رسمياً من دورتموند إلى نادي بي إس في آيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

نوتنجهام فورست يتوصل إلى اتفاق نهائي لضم كيلور نافاس من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

فيليبي ينضم إلى نوتنجهام فورست قادماً من اتلتيكو مدريد في عقد نهائي.

هكتور بيليرين ينضم إلى سبورتينج لشبونة قادماً من نادي برشلونة الاسباني.

سامبي لوكونجا ينضم إلى كريستال بالاس قادماً من أرسنال على سبيل الاعارة.

لوكا بيليجريني ينضم إلى لازيو قادماً من يوفنتوس على سبيل الاعارة.

دييغو لورينتي ينضم إلى ايه اس روما قادماً من ليدز يونايتد على سبيل الاعارة.