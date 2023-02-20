الميتافيرس لاستكشاف قبر حيان بن كوزا في مدينة الحجر التاريخية

دعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا زوار عالم الميتافيرس لزيارة واستكشاف نموذج تفاعلي ثلاثي الأبعاد لقبر لحيان بن كوزا في مدينة الحجر التاريخية -التي تعد أول موقع سعودي يدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي- حيث تتيح هذه الفرصة المشاركة بالتجربة التفاعلية من أي مكان في العالم.

ويمثل إطلاق تجربة المنطاد التفاعلية خطوة جديدة ضمن مشاريع العلا للعالم الرقمي التي تسعى إلى توفير تجربة بقدرات وإمكانات الميتافيرس لتحفيز السياحة عبر العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد، وتبدأ المرحلة التالية من رحلة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في عالم الميتافيرس مع أحدث نسخة من مهرجان المناطيد السنوي في العلا، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للمنطاد.

وتقدم تجربة المنطاد للزوار عبر العالم الافتراضي رحلة تضاهي الزيارة الحقيقية، وجولات شاملة تغطي 360 درجة في الحجر، وتجمع هذه الرحلة بين الاستمتاع بالتحليق في السماء فوق الصحراء الرقمية مع العديد من التجارب الفريدة المصممة لتعزيز المرح والتشويق، إضافة إلى ذلك، توفر الهيئة الملكية لمحافظة العلا لعدد محدود من راكبي المنطاد فرصة للحصول على رمز غير قابل للاستبدال (NFT) يمكن ارتداؤه سيعمل على إتاحة العديد من التجارب المستقبلية في عالم الميتافيرس.

وصممت بوابات المعلومات لتوجيه الزوار إلى مختلف المواقع التي تُبرز تاريخ وحضارة العلا، لتعزيز الوعي بتاريخها البشري الممتد لأكثر من 200 ألف عام، مع تقديمها بصورة معرفية من أجل تمكين التحول التقني والابتكار.

انطلقت رحلتنا التالية في عالم #الميتافيرس التي تمنح الزوار الافتراضيين تجربة تفاعلية بالتحليق فوق منطقة الحجر التاريخية على منصّة "ديسنترالاند". — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) February 20, 2023



وقال نائب المدير التنفيذي للابتكار في الهيئة الملكية لمحافظة العلا أحمد داود، أن ظهور الهيئة في عالم الميتافيرس يعد خطوة أولى في رحلة ستكشف في النهاية عن العديد من العوالم الجديدة وتساعد على توسيع وتعزيز علاقة العلا بالأجيال الجديدة المرتبطة بالتقنية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن وجود الحجر في عالم الميتافيرس يعزز مستوى المعرفة الذي يشعر به الزوار عند زيارة الموقع الفعلي في العلا من خلال التجارب التفاعلية، مضيفاً أن تجربة المنطاد الجديدة للسائحين في عالم الميتافيرس يتيح مشاهدة الحجر بأبعاد جديدة، مما يمنح المستكشفين الرقميين وصولاً استثنائيا إلى أحد أكثر المعالم السياحية أهمية في العالم، بطرق تتجاوز ما هو ممكن في الحياة الواقعية”.

وتم إنشاء تجربة الحجر الافتراضية في المشهد الرقمي الواسع التابع لمنصة “ديسنترالاند” بالشراكة مع شركة “فروغ” للاستشارات الإبداعية العالمية، وتوفر إمكانية وصول موسعة للسائحين عبر العالم الرقمي لاستكشاف المزايا الفريدة التي تزخر بها المنطقة من أي مكان في العالم.

وعُيِّنت شركة “فروغ” للاستشارات الإبداعية العالمية التابعة لمجموعة ” كابجيميني”، لتتولى مهام تطوير وتسهيل الظهور الأول لموقع “الحِجر” في عالم الميتافيرس، ودعم إستراتيجية الهيئة لدفع الابتكار والتقدم التقني من خلال التطوير الشامل لمحافظة العلا.

ويمكن لزوار الميتافيرس استكشاف مدينة الحجر التاريخية عبر الرابط: https://play.decentraland.org/