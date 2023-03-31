وافقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، على نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط الخاص بمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود المعروف بقصر الشمسية بالقرب من حي المربع في العاصمة الرياض.

ونشرت جريدة “أم القرى” الرسمية في السعودية، مساء اليوم الجمعة، قرار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث رقم (508/ ق) وتاريخ 28/8/1444 هـ.

وينشر أريبيان بزنس نص القرار بحسب جريدة “أم القرى”:

إن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /15) وتاريخ 11/3/1424 هـ (النظام) ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /3) بتاريخ 9/1/1436 هـ وقرار مجلس الوزراء 182 وتاريخ 27/3/1443 هـ هـ ونظراً لما تقتضيه المنفعة العامة يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات المحددة بالمخطط المرفق والخاص بمشروع تأهيل وترميم صر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود –رحمها الله- (الشمسية) والمعتمدة بميزانية رقم (404010000) بند نزع الملكيات لهيئة التراث وللعام المالي 2023 لصالح هيئة التراث (الهيئة).

ثانياً: تشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام وتسمية الممثلين فيها، في كل لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد عن 15 يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الهيئة الدعوى للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها، على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال 60 يوماً من تاريخ هذا القرار وفقاً لمقتضى النظام.

ثالثاً: دعوى أصحاب العقار المشار له أعلاه، لتقديم مستندات تملكهم للعقار الذي تقرر نزع ملكيته لمشروع تأهيل وترميم قصر الأميرة نورة بنت عبد الرحمن آل سعود –رحمها الله- (قصر الشمسية) ولصالح هيئة التراث.

رابعاً: ينشر هذا القرار في الجرية الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية، التي توزع في منطقة العقار، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الهيئة وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم القرار.

سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث

د. جاسر بن سليمان الحربش

قصر الشمسية

ترميم قصر الشمسية

وجه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في سبتمبر/أيلول 2019، بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود (قصر الشمسية) الواقع بالقرب من حي المربع، وذلك على نفقته الخاصة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، حينها، إن دعم ولي العهد يأتي “امتدادًا لحرصه الدائم على دعم التراث والمعالم التاريخية في المملكة، بما يؤكد حرص سموه الكريم على المباني التاريخية في المملكة، وعناية القيادة الرشيدة لبقاء تلك المعالم شواهد راسخة في التاريخ السعودي”.

وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، حينها أيضاً، “إن التوجيه الكريم سيعيد ترميم قصر الشمسية الذي يحتل مكانة رفيعة في وجدان السعوديين، إذ يعود تاريخ بنائه إلى عام 1354 للهجرة، بعد أن أمر الملك المؤسس – طيب الله ثراه- ببنائه للأمير سعود بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل الكبير، وأخته الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل آل سعود”.

وأضاف “حضرت الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في المشهد الاجتماعي السعودي عبر حكمتها وكرمها وما تمثله من رمزية للنساء السعوديات المساهمات في تنمية المجتمع، والفاعلات في العمل الإنساني”.

وأشار إلى ما يحتويه القصر، الذي يقع على الضفة الغربية من وادي البطحاء، من نقوش فريدة تعكس أسلوب العمارة المحلية في خمسينيات القرن الهجري الماضي، مجدداً شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه من اعتناء بالمكتسبات الوطنية والتاريخية التي تحفظ للمملكة ثقافتها وتراثها.

يذكر أن الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود التي ولدت في عام 1292 للهجرة في مدينة الرياض، استطاعت في فترة وجيزة أن تسجل حضوراً لافتاً في التاريخ السعودي، وعرف عنها الحكمة كونها مستشارة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في شؤون الأسرة، كما مارست بشخصيتها الرائدة دوراً فاعلاً في العمل الخيري والاجتماعي، فيما توفيت -رحمها الله- عن عمر ناهز 77 عاماً في عام 1368 للهجرة.