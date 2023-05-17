وافق مجلس الوزراء السعودي على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على أربعة.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ليل الثلاثاء في قصر السلام بجدة غرب المملكة العربية السعودية.

وانتهت جلسة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى القرارات:

الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقا لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي مع المغرب.

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الإسكان مع اليابان.

تفويض وزير المالية بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون مع باربادوس في مجال السياحة.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون مع كومنولث البهاما في مجال السياحة.

تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكيني للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

الموافقة على اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع طاجيكستان.

تفويض معالي وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الروماني للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط بالتباحث مع الجانب الإسباني للتعاون في المجال الاقتصادي.

تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي مع مالي.

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله مع المغرب.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار مع أوزبكستان.

تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.

نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.

تعيين عبدالله بن سعود الرميح، وفوزان بن محمد الفوزان عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تجديد عضوية الدكتور وليد الشلفان، والدكتور طلعت حبيب، وتعيين الدكتور عمر العطاس عضوا في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات.

اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.

ـ ترقية الدكتور/ محمد بن أحمد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مندوب دائم للمملكة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ـ ترقية أحمد بن صالح بن مطر العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.