سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

الموافقة على أول حبة تحديد النسل بدون وصفة طبية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

سامر باطر by سامر باطر

أصبحت أو بيل -Opill- وهو أول عقار تحديد النسل دون وصفة طبية من شركة بيريجو، أول حبة لمنع الحمل في الولايات المتحدة تحصل على موافقة رسمية إدارة الغذاء والدواء بحسب أسوشيتد برس فيما ستتوفر في الصيدليات اعتبارا من مطلع العام القادم.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء (FDA) يوم الخميس ، 13 يوليو ، إنها وافقت على بيع دواء أو بيل دون وصفة طبية ، مما يجعله أول دواء من هذا القبيل يتم بيعه في الصيدلية بلا وصفة طبية أي مثل حبوب الأسبرين ودون قيود على سن المشتري.

وتأتي الموافقة في وقت حرج مع مصاعب جديدة أمام تحديد النسل بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حق اجراء العملية وأصبحت ممنوعة في كل البلاد حين تنفّذ نحو نصف الولايات فرض قيود جديدة أو حظر كليي للإجهاض، بعد أن أسقطت المحكمة ما يُعرف بقرار “رو ضد وايد” الذي أقرّ قبل 50 عاما ليضمن حق الإجهاض وجعله محميا بموجب الدستور الأمريكي، وقالت المحكمة العليا وقتها إن الدستور “لا يمنح الحق في الإجهاض بل يجب تنظيم الإجهاض بحسب ما يختاره ممثلو الشعب المنتخبين”. وتستعد الشركات الأمريكية لتبعات القرار بالنسبة للمساهمين فيها والمستهلكين، فيما تخشى طائفة من الشركات الطبية الناشئة من تبعات القرار على نهج عملها.

شركات تتحسب لتبعات قرار المحكمة الأمريكية العليا بمنع الإجهاض

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...