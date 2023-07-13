الموافقة على أول حبة تحديد النسل بدون وصفة طبية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

أصبحت أو بيل -Opill- وهو أول عقار تحديد النسل دون وصفة طبية من شركة بيريجو، أول حبة لمنع الحمل في الولايات المتحدة تحصل على موافقة رسمية إدارة الغذاء والدواء بحسب أسوشيتد برس فيما ستتوفر في الصيدليات اعتبارا من مطلع العام القادم.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء (FDA) يوم الخميس ، 13 يوليو ، إنها وافقت على بيع دواء أو بيل دون وصفة طبية ، مما يجعله أول دواء من هذا القبيل يتم بيعه في الصيدلية بلا وصفة طبية أي مثل حبوب الأسبرين ودون قيود على سن المشتري.

وتأتي الموافقة في وقت حرج مع مصاعب جديدة أمام تحديد النسل بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية حق اجراء العملية وأصبحت ممنوعة في كل البلاد حين تنفّذ نحو نصف الولايات فرض قيود جديدة أو حظر كليي للإجهاض، بعد أن أسقطت المحكمة ما يُعرف بقرار “رو ضد وايد” الذي أقرّ قبل 50 عاما ليضمن حق الإجهاض وجعله محميا بموجب الدستور الأمريكي، وقالت المحكمة العليا وقتها إن الدستور “لا يمنح الحق في الإجهاض بل يجب تنظيم الإجهاض بحسب ما يختاره ممثلو الشعب المنتخبين”. وتستعد الشركات الأمريكية لتبعات القرار بالنسبة للمساهمين فيها والمستهلكين، فيما تخشى طائفة من الشركات الطبية الناشئة من تبعات القرار على نهج عملها.