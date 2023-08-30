مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السفارة السعودية للمواطنين بأمريكا.. احذروا العاصفة “إيداليا”

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حذرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة المواطنين الموجودين في عدة ولايات، من العاصفة الاستوائية “إيداليا”.



وقالت إن السلطات المحلية أعلنت حالة الطوارئ في ولايات جورجيا، وكارولاينا الجنوبية، وكارولاينا الشمالية، وفرجينيا التي يتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة بالعاصفة “إيداليا”.

وشددت السفارة على مواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

وكان خبراء الأرصاد الجوية الأميركية قد حذروا من شدة قوة الإعصار الذي من المتوقع أن يحدث فيضانات كبيرة، كما يتوقع أن يصبح إعصاراً قوياً من الفئة الثالثة ومن المملكن أن يكون “مدمراً”.

واشارت أ ف ب، أن وكالة الأرصاد الجوية الأميركية رفعت تصنيف الإعصار إيداليا إلى الفئة الثالثة في ساعة مبكرة الأربعاء مع اقترابه من شمال غرب فلوريدا، على ما أعلن المركز الوطني لمراقبة الأعاصير.

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