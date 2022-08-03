الموارد البشرية تُطلق “جائزة العمل” لمنشآت القطاع الخاص لتشجيع التوطين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم عن فتح باب المشاركة في “جائزة العمل” بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص .

وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

وتشمل الجائزة في نسختها الثانية 3 مسارات رئيسة وهي “مسار التوطين”، و”مسار بيئة العمل”، و “مسار المهارات والتدريب” ويتفرع منها 24 جائزة، حيث تم اختيار هذه المجالات لأهميتها الاستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وسيتم ترشيح جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة بشكل إلكتروني، ويشترط استكمال مشاركة العاملين في تلك المنشآت في الإجابة على الاستبيان من خلال التسجيل في منصة قوى، أو عبر الرابط المباشر: https://laboraward.qiwa.sa/ar .

ودعت الوزارة العاملين في تلك المنشآت إلى المشاركة في الاستبيان وتقييم منشآتهم بما يضمن مزيداً من الشفافية، وتحقيق الجائزة لأهدافها الرئيسية.