“الموارد البشرية” السعودية لـ أريبيان بزنس” 42 اعتراض خلال 6 أيام من إيقاف معاشات الضمان

أبلغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع “أريبيان بزنس” أنها استقبلت منذ الإعلان عن فتح باب الاعتراضات على قرار الوزارة بإيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن آلاف السعوديين والسعوديات، 42 طلب اعتراض خلال الأيام الست الماضية .



وكانت الوزارة قد أعلنت في الـ 14 يونيو الجاري، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن 7300 مستفيد، وذلك لثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم الفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.





وقالت الوزارة في تصريحها : إنه إعمالاً للمادتين (6)،(23) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/ 32) وتاريخ: 02 / 04 / 1442 هـ ، والفقرة (1) من المادة (5) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (192891)وتاريخ: 25 / 10 / 1442 هـ فإن الوزارة تمكن جميع المستفيدين من تقديم اعتراضاتهم المدعومة بالمستندات على نتيجة الأهلية عبر المنصة إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الوزارة، وتعمل الوزارة على دراسة تلك الاعتراضات من خلال فريق متخصص وإظهار نتيجة دراسة الاعتراض على المنصة مباشرة.



ووفقاً لأحكام نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية فإن جميع المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يمكنهم الاعتراض على نتيجة الأهلية إلكترونياً وتقديم المستندات الداعمة لذلك الاعتراض، ويتم دراسة الاعتراض من خلال فريق متخصص على مرحلتين؛ إذ يقوم موظف المستوى الأول بدراسة الاعتراض أولياً ثم تحويل الاعتراض والدراسة الأولية إلى موظف المستوى الثاني ليقوم باعتماد الدراسة أو التعديل عليها متى تبين له عدم صحة النتيجة.



كما جعل النظام للمستفيد إمكانية التظلم من نتيجة دراسة الاعتراض لدى لجنة مشكلة بقرار وزاري بالبناء على المادة (23) من النظام.



وتشترط اللائحة التنفيذية أن يكون تقديم الاعتراض خلال مدة (30) يومًا من صدور قرار الوزارة بعدم أهلية المتقدم، ويتم دراسة الاعتراضات خلال مدة (60) يومًا من تاريخ تقديمه.



كما أكدت لـ موقع “أريبيان بزنس”، أنها في حالات سابقة قبلت اعتراضات المستفيدين في حال ثبت ذلك، موضحة عند تقدم المستفيد باعتراضه المدعوم بالمستندات التي تثبت عدم صحة قرار الوزارة بعدم أهلية المستفيد فإن الوزارة تعدل عن قرارها إلى أهلية المستفيد للحصول على المعاش.





للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا