حوار مع المهندسة مروة أحمد علي مراد

تشغل المهندسة مروة أحمد علي مراد منصب المديرة الإدارية ومؤسّسة شركة ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع في المملكة العربية السعودية وتتحدث لأريبيان بزنس عن تحولات السوق السعودية.

كيف ترين نمو السوق العقاري في المملكة بعد انحسار الجائحة والقرارت الحكومية المتعلقة بالتأشيرات الجديدة وتسهيل زيارة المملكة للاجانب من كافة أنحاء العالم؟

تعتبر القرارات المتعلقة بالتأشيرات الجديدة لدخول المملكة، خطوة جديدة تهدف للوصول إلى المستهدفات الإستراتيجية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقد رفعت بشكل ملحوظ من عدد الزوّار والسياح إلى المملكة، ومما لاشك فيه أن السماح بتملك الأجانب للعقارات سيكون له أثره على السوق العقاري حيث سيزيد الطلب على المعروض، الأمر الذي سوف يدفع المستثمرين والمطورين في السوق العقاري لزيادة حجم المعروض، وبالتالي تفادي وجود فجوة بين الطلب والمعروض ، وفي حقيقة الأمر يشهد السوق العقاري في الوقت الحالي ارتفاعاً في أسعار العقارات، وتعمل المملكة على تمكين الطلب بطريقة تحقق التوازن الاقتصادي للقطاع العقاري.

تتجه المملكة إلى تطوير المدن في المملكة إلى مدن ذكية، كيف ينعكس هذا على إدارة تطوير المشاريع السكنية الجديدة في المملكة؟

تهدف استراتيجية المدن الذكية إلى المساهمة في تحقيق تنمية حضرية متوازنة ومستدامة في كافة الأحياء، وتقديم خدمات بلدية أفضل وينتج عن ذلك توليد فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، والتحول إلى اقتصاد متنوع يشمل عدة قطاعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

وفي إطار رؤية 2030 أطلقت الشركة الوطنية للإسكان عدداً كبيراً من المشاريع السكنية التي جاء تخطيطها لتكون ذكية ومستدامة لتلبية احتياجات الأسر السعودية، ومما لا شك فيه أن اعتماد التقنيات الذكية في خدمات المدن يتكامل مع المشاريع السكنية الجديدة، وقد حصلت مدينة الرياض مؤخراً على المرتبة الـ 11 لأذكى مدينة ضمن دول مجموعة العشرين وعلى المرتبة 30 عالمياً وفقاً لمؤشر المدن الذكية الصادر عن معهد التنمية الإدارية العالمي IMD، حيث تتمتع الرياض بأحدث التقنيات الذكية مثل لوحات طرقية تفاعلية تعمل باللمس لتقدم المعلومات للمستخدم بطريقة ذكية وسريعة، وكما تم تجهيز الطرقات والأحياء بكاميرات ذكية لضمان أعلى مستويات الأمان، وكل هذه التقنيات وغيرها من التطبيقات الذكية لا بد وأن ينعكس إيجاباً على المشاريع السكنية.

ماهي أهم المشاريع التي تعملون عليها مؤخراً وما هي الخدمات التي تقدمونها ضمن هذه المشاريع ؟

الحمدلله على ما كان بالأمس حلمًا وأصبح حقيقة ملموسة، سعينا لأن نكون جزءاً في تحقيق أهداف رؤية القيادة الكريمة رؤية المملكة 2030، وشاركنا في عدة مشاريع سكنية تستهدف تقديم الحلول السكنية التي تساهم في تحسين نمط الحياة للمواطنين لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، يسعدنا المشاركة في عدة مشاريع سكنية مع أهم المطورين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر مشروع “مكنان” في المدينة المنورة مع شركة العالمية للتطوير العقاري، ومشروع “الأصيلة” في الرياض مع شركة سمو العقارية، ومشروع “أزيان نمار” في الرياض مع شركة بن جار الله للتطوير العقاري، ومشروع “السامية” في المدينة المنورة مع شركة أدير للتسويق والخدمات العقارية، وجميع هذه المشاريع بالشراكة مع الشركة الوطنية للاسكان، ونعمل أيضاً على غيرها من المشاريع السكنية الخاصة.

ومن خلال عملنا ضمن هذه المشاريع نحن نقدم باقة متنوعة من الخدمات التي تلبي جميع متطلبات السوق العقاري بكفاءة ودقة عالية، وتشمل الخدمات الهندسية وخدمات التسويق المتعددة والبحث و الدراسات الاقتصادية.

هل بدء الذكاء الاصطناعي يدخل ضمن تقنيات الهندسة المعمارية؟ وهل تتوقعون أن يتم استخدامه بشكل أساسي في المستقبل ؟

نعم ، من الممكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تقنيات الهندسة المعمارية. ولكن علينا أن لا نغفل طبعاً أن جميع الأعمال يجب أن تتم تحت إدارة العقل البشري والمهندسين على الأرض الذين ينفذون ويشرفون على العمل. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي المهندسين المعماريين على إنشاء تصميمات ذات كفاءة، وإجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات كبيرة من البيانات، وبالتالي لمساعدة المهندسين المعماريين على المقارنة واتخاذ أفضل القرارات، وأؤكد على أن كل ما يقدمه الذكاء الاصطناعي لابد أن يخضع لدراسة المختصين قبل أي تطبيق.

وإلى جانب ذلك، من المتوقع أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في المستقبل مع استمرار تقدم التكنولوجيا، ومن الممكن أن يحقق الذكاء الاصطناعي قفزة حقيقية في عالم الهندسة المعمارية من خلال تمكين المهندسين المعماريين من تصميم مباني أكثر استدامةً وكفاءةً وابتكارًا، وقد يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا في تطوير المدن الذكية وتكامل المباني مع الأنظمة الأخرى ، مثل شبكات النقل والطاقة.