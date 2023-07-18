حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أن الحرارة الشديدة التي تجتاح النصف الشمالي من الكرة الأرضية من المقرر أن تشتد هذا الأسبوع.

وأضافت أن ارتفاع درجات الحرارة، خلال الليل يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والوفيات، محذرة من أن موجة الحر لا تزال في مراحلها الأولى، بحسب ديلي ميل.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما نشر موقع ” المرصد”، أن تتجاوز درجات الحرارة في أمريكا الشمالية وآسيا وشمال إفريقيا والبحر المتوسط 40 درجة مئوية “لعدد مطول من الأيام هذا الأسبوع مع اشتداد موجة الحر”.

وتستعد أوروبا “أسرع قارة ارتفاعًا في العالم”، لذروة موجة الحر اليوم أو غدًا ، مع درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض الأجزاء.

ويشهد العالم الآن، أسخن أسبوع تم تسجيله على الإطلاق، بينما يقول خبراء الأرصاد الجوية أن الأسوأ لم يأت بعد، حيث من المحتمل أن يصبح شهر يوليو أكثر الشهور سخونة على الإطلاق.

الجدير بالذكر أن الخبراء في مجال الأرصاد حذروا من دخول العالم “منطقة غير مأهولة”، حيث ضربت موجات الحر أوروبا وأمريكا وآسيا في وقت واحد، بينما سجلت الصين درجات حرارة 52.2 درجة مئوية.