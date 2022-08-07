طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 250 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك ضمن 400 فرصة استثمارية مزمع طرحها حتى نهاية العام الجاري 2022.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الأمانة تعمل على طرح أكثر من 3600 فرصة استثمارية حتى عام 2026، مبيناً أنه حُصِر أكثر من 15 ألف موقع استثماري متعدد الأنشطة بمساحات مختلفة على الخارطة الاستثمارية للأمانة.

وأكد أن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود أمانة الشرقية في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال.

وبين أن أبرز الفرص الاستثمارية تتمثل في الجزر الترفيهية، والمدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن، والمراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز الرياضية، ومراسي القوارب، والملاعب المفتوحة، والمخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، ومحطات الوقود والمطاعم والمقاهي والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، واللوحات الخاصة بالجسور والأنفاق، بالإضافة إلى المشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وقصور الأفراح، وكذلك الفرص الاستثمارية بمجال حقوق التسمية والرعايات وتطوير الشوارع والبنى التحتية وتطوير المخططات والواجهات البحرية، وإطلاق مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة واستثمار البيانات وتطوير الخدمات.

ودعا المهندس الجبير جميع المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص” بكل سهولة للمشاركة بالفرص الاستثمارية.

الجدير بالذكر أن أمانة المنطقة الشرقية أرست عقوداً استثمارية بإجمالي إيرادات أكثر من ملياري ريال خلال مدة جائحة كورونا وتحقيق التميز والمركز الأول بالقطاع البلدي بمنظومة الاستثمار والاستدامة المالية وعدة جوائز بالخدمات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال من قبل وزارة التجارة والاستثمار وهيئة منشآت، إضافة إلى استقطاب مجموعة من المستثمرين المميزين من داخل المملكة وخارجها.