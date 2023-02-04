المنطاد الصيني الذي دخل الأراضي الأمريكية.. ما قصته؟

دخل منطاد صيني غير مأهول، الخميس، المجال الجوي الأميركي في حادثة نادرة من نوعها ما أثار توترات بين واشنطن وبكين لتعيد الحادثة إلى الأذهان قصص التجسس المزعومة بين أقوى دولتين في العالم من حيث التقنية والاقتصاد وذلك قبيل زيارة نادرة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين.

وأعربت بكين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، عن “أسفها” لانتهاك منطاد صيني غير مأهول، المجال الجوي الأمريكي فوق أجواء ولاية مونتانا المحاذية لكندا، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي، ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم “عن غير قصد.. إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية.. الجانب الصيني يأسف لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأمريكي بسبب قوة قاهرة”.

وأوضحت بكين أن المنطاد خرج عن مساره المحدد بسبب تيار هوائي “بسبب تيار الرياح الغربية وفي ظل قدرته المحدودة على التوجيه الذاتي، انحرف المنطاد بعيداً عن المسار المحدد له”.

وشددت على أن “الجانب الصيني سيواصل التواصل مع الجانب الأمريكي والتعامل بشكل مناسب مع هذا الوضع غير المتوقع والناجم عن قوة قاهرة”.

منطاد تجسس

ولكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) رفضت، الجمعة، إعراب بكين عن أسفها وتأكيدها بأن المنطاد لم يكن لأغراض التجسس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان، إن “منطاد التجسس الصيني يحلق في اتجاه الشرق، وهو الآن على ارتفاع 18 كيلومتراً وسط الولايات المتحدة”.

وأوضح أن “المنطاد لا يشكل حالياً أي خطر أمني أو عسكري على السكان.. نحن نراقب الموقف من كثب بشأن المنطاد ونبحث الخيارات”.

وأضاف أن الولايات المتحدة نقلت إلى الحكومة الصينية رفضها “دخول المنطاد إلى أجواءنا”.

واستخدم رايدر عبارة “منطاد التجسس” على الرغم من أن بكين أعربت عن “أسفها” لانتهاك المنطاد الصيني غير مأهول المجال الجوي الأمريكي، مؤكدة أن الجسم الطائر هو أداة مدنية للبحث العلمي ودخوله المجال الجوي للولايات المتحدة تم “عن غير قصد”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن “المنطاد من الصين. إنه منطاد مدني يُستخدم لأغراض البحث، وبالدرجة الأولى لأبحاث الأرصاد الجوية”.

وأضاف البيان “يأسف الجانب الصيني لدخول المنطاد عن غير قصد المجال الجوي الأميركي بسبب قوة قاهرة”.

وكان البنتاغون أعلن، الخميس، أنه يتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة بما في ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة.

وبناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث البنتاغون في إمكان إسقاط المنطاد، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم فعل ذلك بسبب المخاطر التي يشكلها تساقط الحطام على الناس، بحسب مسؤول دفاعي كبير.

وأعلن مسؤول أميركي، الجمعة، أن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أرجأ زيارته إلى بكين التي كانت مقررة يومي الأحد والإثنين المقبلين (5 و6 يناير/كانون الثاني 2023) بسبب المنطاد الصيني.

وأكد مسؤول أمريكي آخر أن تحليق هذا المنطاد في المجال الجوي الأمريكي “يُمثل انتهاكاً واضحاً لسيادتنا وللقانون الدولي”، مبرراً بذلك أسباب إرجاء الزيارة رغم الأسف الذي عبرت عنه بكين.

وأضاف “لقد أوضحنا لنظرائنا الصينيين أن هذا أمر غير مقبول وغير مسؤول”. وبحسب هذا المسؤول فإن إدارة بايدن شعرت بأن “الوقت ليس مناسبا الآن ليتوجه وزير الخارجية” إلى بكين.

وزيارة بلينكن إلى بكين كانت ستكون الأولى لوزير خارجية أميركي إلى الصين منذ العام 2018 وكانت تهدف إلى تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والعملاق الآسيوي الذي تعتبره واشنطن منافسها الرئيسي في العالم.

لماذا لم تسقط واشنطن المنطاد الصيني؟

تدرس وزارة الدفاع الأمريكية خيارات التعامل مع المنطاد الصيني. وقالت، الجمعة، إنها أجرت تقييماً حول طبيعة المنطاد، مؤكدة أنه لا يشكل تهديداً على الناس في الأرض، لافتة إلى أنه يحلق على ارتفاع أكثر من 60 ألف قدم… نعلم أن المنطاد الصيني لديه القدرة على المناورة”.

وأضافت “لا نستطيع حالياً إسقاط المنطاد نظراً لكبر حجمه والأضرار التي سيتسبب بها”، مضيفة أنه سيبقى في الأجواء الأميركية حتى بضعة أيام.

وكانت بكين قد أكدت، في وقت سابق، أنها “تتحقق” من تقارير أميركية حول تحليق منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة، محذرة من أي “مغالاة” بهذا الخصوص.

ما الغرض من تحليق المنطاد الصيني فوق الأراضي الأمريكية؟

يتساءل كثيرون عن سبب رغبة بكين في استخدام أداة غير متطورة نسبياً للتجسس على أراضي الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير مطول حول الحادثة إن قدرات هذا المنطاد غير واضحة، لكن الخبراء يقولون إن مهمته توجيه “إشارة” للولايات المتحدة أكثر من كونه تهديداً أمنياً، إذا تم رصد المنطاد وهو يحلق فوق ولاية مونتانا قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الصين.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن بالرئيس الصيني شي جينبينغ في أول لقاء له مع الزعيم الصيني القوي منذ توليه قيادة الدبلوماسية الأمريكية.

وقال التقرير أيضاً إنه ربما تحاول بكين إرسال إشارة إلى واشنطن مفادها “رغم أننا نرغب بتحسين العلاقات بيننا لكننا على الاستعداد دائم لخوض منافسة مستمرة مع الولايات المتحدة بكل الوسائل الضرورية، دون التسبب بتوتر شديد بين البلدين” حسب رأي الخبير المستقل في مجال القوة الجوية هي يوان مينغ الذي قال أيضاً “لا يوجد شيء أفضل من هذا المنطاد غير العدائي” للقيام بهذا الدور.

أقدم وسائل التجسس

تعتبر المناطيد من أقدم وسائل الرقابة والتجسس وقد استخدمها الجيش الياباني في اسقاط قنابل حارقة فوق الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945). كما تم استخدامها على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي السابق خلال الحرب الباردة (1947 – 1991).

وذكرت تقارير، مؤخراً، أن واشنطن تدرس إضافة طائرات مطاطية تحلق على ارتفاعات عالية إلى شبكة المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وتحلق المناطيد الحديثة غالباً على ارتفاع يتراوح بين 24 و37 كم فوق سطح الأرض.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الخميس الماضي، إن المنطاد الصيني “يحلق على ارتفاع عال للغاية ولا يشكل خطراً على الملاحة الجوية المدنية”، مضيفة أنها “متيقنة إلى حد بعيد” أن المنطاد يعود للصين.

لكن الخبير في الشأن الصيني الدكتور “بنجامين هو” قال إن ترسانة الصين تتضمن تقنية مراقبة أكثر تطوراً، وأضاف أن لدى الصين “وسائل أخرى للتجسس على البنية التحتية الأمريكية أو لجمع أي معلومات تريد الحصول عليها. هذا المنطاد يهدف إلى توجيه رسالة إلى الأمريكيين وكذلك لمعرفة كيف سيكون رد فعلهم”.

وربما أرادت الصين أن تكتشف الولايات المتحدة المنطاد.

وقال آرثر هولاند ميشيل عضو مجلس كارنيجي لأخلاقيات الشؤون الدولية إنه “من المحتمل أن يكون رصد المنطاد هو بيت القصيد إذ ربما تستخدمه الصين لإثبات امتلاكها قدرة تقنية متطورة لاختراق المجال الجوي الأمريكي دون المخاطرة بتصعيد خطير. ويعد المنطاد خياراً مثالياً للغاية لهذا الغرض”.

ويقول خبراء إنه يمكن تزويد المناطيد بتقنيات متقدمة مثل كاميرات التجسس وأجهزة الكشف عن الرادارات. وهناك ميزات إضافية في استخدام المناطيد لأغراض التجسس أهمها أنها أقل تكلفة وأسهل من ناحية الاستخدام مقارنة بالطائرات المسيرة (الدرونات) أو الأقمار الصناعية.