سامر باطر by سامر باطر

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شاهد لقطات يعتقد أنها لإسقاط المنطاد الصيني

سامر باطر by سامر باطر

أبلغ شهود من سكان مدينة بيلينغز بولاية مونتانا ، مشاهدتهم لانفجار ودخان في السماء حيث كان البالون بعد أن حذر المسؤولون الأمريكيون من بالون تجسس صيني يحلق فوق المنطقة.

قالت دوللي مور ، التي التقطت مقطع فيديو للمشهد ، إنها “شاهدت طائرة نفاثة تمر بسرعة كبيرة ثم تنفجر في السماء.”

ولم يصدر حتى اللحظة تأكيد رسمي أمريكي بإسقاط البالون الصيني.

وتعالت الأصوات بإسقاط البالون الصين من عدة جهات وانتشرت عبارة افقع البالون يا جو في إشارة إلى الطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن قصف البالون (Pop this balloon, Joe!)، فمن صحيفة نيويورك بوست وحتى نواب وأعضاء في الكونغرس والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي طلب قائلاً: “أسقطوا المنطاد الصيني فوراً”. ونشر ترامب في تدوينة على موقع “تروث سوشال”، مطالبا بإسقاط منطاد التجسس الصيني.

وكانت الصين قد أكدت الجمعة، إن المنطاد الذي حلق في المجال الجوي الأمريكي “مدني وخرج عن مساره”. وأوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن المنطاد “مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية”، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس. وأشارت إلى أن المنطاد “خرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة”. وعبرت الصين عن “الأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي”، وفق البيان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...