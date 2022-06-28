المنصة الكروية السعودية قرنتافاي تجذب مليون مشترك

أعلنت منصة قرنتافاي التي تعمل على اكتشاف المواهب الكروية المحترفة منصة مليونية مع تخطيها حد المليون لاعب ومستخدم.

واحتفل فريق منصة قرنتافاي الشهيرة بوصولهم إلى اللاعب رقم مليون حول العالم، حيث يتوزع مستخدمي المنصة حول أكثر من 50 دولة حول العالم تتركز في منطقة الشرق الأوسط بحسب بيان صحفي.

وتمكنت قرنتافاي وهي شركة سعودية ناشئة من ابتكار وتطوير العمل التقني في المجال الرياضي في عام 2018 .

ونجحت في توفير الفرص للاعبين المحترفين لاستعراض مهاراتهم أمام كشافين عالميين ومسؤولي الأندية المحترفة حول العالم.

المنصة الكروية الأولى التي غيرت مفهوم لعب كرة القدم للأبد ، وصلنا مليون لاعب ولاعبة حالمين داخل التطبيق ?

شكرا لكل اللاعبين المساهمين في وصولنا لهذا الرقم. #غيرنا_اللعبة والجاي أكبر ??#قرنتافاي#وصلنا_المليون #قرنتافاي_لعبك

ترى #العين_عليك pic.twitter.com/ShPI5Oo94Z — Grintafy | قرنتافاي (@GrintafySa) June 26, 2022

يستطيع اللاعب في المنصة بناء سيرة ذاتية في مجال كرة القدم لتسهيل اكتشاف المواهب. بالإضافة إلى توفير فرص إجراء تمارين والانضمام إلى مباريات داخل التطبيق ليتمكن لاعب كرة القدم من اللعب في أي وقت وأي مكان

وتقول الشركة في بيان إن هذا الإنجاز صاحبه عدد كبير من الإنجازات و الأرقام القياسية من أهمها وصولهم إلى عدد مشاهدات لا يقل عن 110 مليون في قسم الفيديوهات داخل التطبيق و 100 ألف مباراة حول العالم العربي، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف فيديو داخل التطبيق ولاعبين في أكثر من 70 دولة حول العالم.

ومن الجدير بالذكر تعاقدهم مع بعض الاتحادات الرياضية مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم والعديد من الأندية المحلية والعالمية لاكتشاف المواهب الكروية في الشرق الأوسط مثل نادي الإتحاد السعودي في المملكة العربية السعودية و نادي و ويست هام الإنجليزي بالإضافة إلى نادي قادش الإسباني والعديد من الأندية الإسبانية في الدرجة الثانية والثالثة.

وقد أعرب المؤسس و الرئيس التنفيذي المهندس مجدي اللولو عن سعادته بالوصول إلى هذا الإنجاز وأضاف أن للمنصة العديد من الفرص والشراكات المهمة نقوم بالعمل عليها من أجل التغيير والإبتكار في مجال التقنيات الرياضية في كرة القدم ومساعدة اللاعبين في الوصول إلى الاحتراف.

لمعرفة جميع التفاصيل الرجاء زيارة الرابط ادناه https://grintafyapp.com/app أول منصة غيرت استطاعت قرنتافاي تغيير مفهوم لعب كرة القدم إلى الأبد من خلال التقنية التي أتاحت الفرصة لمليون لاعب حول العالم للعب كرة القدم والدخول في مجتمعات الكرة بسهولة . فأصبح لعب كرة القدم بين أيدي اللاعبين وذلك ساعدهم للوصول الى حلمهم من خلال تعاقد شركة قرنتافاي المستمر مع أندية وأكاديميات عديدة. في مجال كرة القدم وهم في رحلة البحث عن اللاعبين المميزين للتعاقد معهم في المستقبل. كما أن تقنية قرنتافاي سهلت على الكشافين الوصول الى هؤلاء اللاعبين المتميزين من خلال البحث في سيرتهم الذاتية وإيجاد نقاط القوة لكل لاعب وأيضا ساعدت اللاعبين في طريقهم للاحتراف. حيث احتفل فريق قرنتافاي المكون من 45 موظف بالوصول لهذا الانجاز الكبير من خلال إقامة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تسميتها بـ”غيرنا اللعبة” وتم تصوير فيديو لهذه الحملة احتفالا بإنجازاتهم خلال الاربعة السنوات الماضية وايضا لكل اللاعبين الذين انضموا إلى التطبيق وبذلوا قصارى جهدهم لتطوير مهاراتهم.

ويعد من أهم إنجازات قرنتافاي داخل التطبيق هي تحقيقها أكثر من 110 مليون مشاهده فيديوهات داخل التطبيق، وتم تقييم اللاعبين بعضهم البعض أكثر من 500 ألف تقيم داخل التطبيق، وأكثر من 400 ألف تمرين تم تنظيمه داخل التطبيق، وتحميل اكثر من 150 ألف فيديو، بالإضافة الى إقامة أكثر من 50 تجارب أداء لنادي الإتحاد و نادي وست هام الإنجليزي والتي من خلالها تم التعاقد مع 12 لاعب مع نادي الاتحاد وتم تأهيل 25 لاعب للمعايشة في نادي وست هام الانجليزي في لندن، و ايضا الى الكثير من المميزات داخل التطبيق كمسابقة اكتشاف المواهب والتي تم عقدها مع نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح والتي تتيح للاعبين الفرصة بالمشاركة في المسابقة وفرصة توقيع عقد مع النادي والكثير من الجوائز المقدمة من النادي، بالاضافة الى انضمام أكثر من 20 أكاديمية وأكثر من 5 رعاة. ومن الجدير بالذكر، أن منصة قرنتافاي تواصل الابتكار والتطوير في مجال كرة القدم وقد أحدث نقلة نوعية في مستقبل الرياضة، و تعد شركة قرنتافاي احد الشركات السعودية القلائل التي انطلقت إلى العالمية حيث يوجد مستخدمين ولاعبين من اغلب مدن العالم في اسيا و اوروبا و افريقيا و امريكا اللاتينية. وأنها تعد من الشركات السعودية القلائل التي وصلت إلى العالمية حيث تم عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية و من ضمنها نادي وست هام الانجليزي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، ونادي الاتحاد السعودي، ونادي الوحدة السعودي، وثلاثي اسباني نادي قادش، نادي ليغانيس، ونادي ريال اوفيدو. وتأتي هذه التعاقدات بهدف توفير الفرص والتقنيات اللازمة لاكتشاف المواهب وتحقيق أحلامهم. ومن خلال رؤية قرنتافاي التي تنص على مساعدة الناشئين في تحقيق حلمهم للاحتراف وتوفير الفرص للحالمين باستخدام التقنية والابتكار لتغير عالم كرة القدم و تسهيل لعب كرة القدم في أي وقت ومكان حيث يستطيع أي لاعب كرة قدم تنظيم مباراة من خلال التطبيق أو دعوة اللاعبين من حوله للمشاركة في المباراة أو أن يقوم بالإنضمام إلى أي مباراة من حوله، بالإضافة إلى اللاعبين المشاركين في مباريات تطبيق قرنتافاي يستطيعون المشاركة في تقييم اللاعبين بعد كل مباراة على أدائهم وعرض وتتبع مهاراتهم بخاصية الفيديو.

كل هذه المميزات تتيح للاعب بناء ملف أو سيرة ذاتية مميزة في مجال كرة القدم. أخيرا تعتبر قرنتافاي أكبر منصة لاكتشاف المواهب في الشرق الأوسط حيث يتواجد من خلالها أكثر من مليون لاعب داخل التطبيق . لمعرفة جميع التفاصيل الرجاء زيارة الرابط ادناه https://grintafyapp.com/app قرنتافاي في طريقها لنجاح اكبر وذلك بسبب تعاقدها المستمر من خلال فريق قرنتافاي المكون من 45 موظف موجودين حول الشرق الأوسط وبعض دول العالمونجحت