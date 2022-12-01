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المنتخب السعودي يودع كأس العالم بعد الهزيمة من المكسيك

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في مباراته الثالثة في دور المجموعات، تلقى المنتخب السعودي الهزيمة الثانية له في مونديال قطر على يد نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، وودع البطولة.

أبرز محطات المباراة

  • أحرز هنري مارتن الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة 47
  • فيما أحرز لويس تشافيز الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في الدقيقة 52
  • وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 95

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الأرجنتين وبولندا

وفي نفس المجموعة، فازت الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد لتحتل الأرجنتين صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وجاءت بولندا بعدها في المركز الثاني بـ 4 نقاط وهي نفس نقاط المكسيك، ولكنها تقدمت بفارق الأهداف بعد أن أحرز الأخضر هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.. ليخرج من البطولة ويأخذ الفريق المكسيكي معه.

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