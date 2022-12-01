المنتخب السعودي يودع كأس العالم بعد الهزيمة من المكسيك

في مباراته الثالثة في دور المجموعات، تلقى المنتخب السعودي الهزيمة الثانية له في مونديال قطر على يد نظيره المكسيكي بهدفين مقابل هدف واحد، وودع البطولة.

أبرز محطات المباراة

أحرز هنري مارتن الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة 47

فيما أحرز لويس تشافيز الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في الدقيقة 52

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أحرز سالم الدوسري هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 95

الأرجنتين وبولندا

وفي نفس المجموعة، فازت الأرجنتين على بولندا بهدفين دون رد لتحتل الأرجنتين صدارة المجموعة بـ 6 نقاط، وجاءت بولندا بعدها في المركز الثاني بـ 4 نقاط وهي نفس نقاط المكسيك، ولكنها تقدمت بفارق الأهداف بعد أن أحرز الأخضر هدفا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.. ليخرج من البطولة ويأخذ الفريق المكسيكي معه.