فادي طنّوس by فادي طنّوس

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المنتخب السعودي يتعادل مع الهندوراس ودياً

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري
نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري

تعادل المنتخب السعودي لكرة القدم مع نظيره الهندوراسي سلبياً، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما الأحد على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022، المقرر اقامتها في قطر بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.

وخاض المنتخب الأخضر عدة مباريات تحضيرية للمونديال حيث فاز على جمهورية شمال مقدونيا 1-0، وتعادل بدون أهداف مع الولايات المتحدة الأمريكية والإكوادور ومع ألبانيا بهدف لمثله وخسر بنتيجة 0-1 أمام كولومبيا وفنزويلا،

ويتبقى للمنتخب السعودي مواجهتان وديتان في هذه المرحلة إذ سيلعب أمام منتخبي ايسلندا وبنما.

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