المنتخب السعودي يباشر تدريباته استعداداً لبطولة “خليجي 25”

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم، تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25” والتي تقام خلال الفترة من 6 – 19 كانون الثاني / يناير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملاعب مدينة البصرة العراقية.

وافتتح “الأخضر” تدريباته في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام لأول ربع ساعة.

وتضم قائمة المنتخب السعودي لكأس الخليج 23 لاعبا هم: نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني، ريان حامد، قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران.

وتغادر بعثة المنتخب السعودي إلى العراق يوم 4 يناير الجاري.

ويفتتح المنتخب السعودي مشاركته في كأس الخليج العربي، بمواجهة منتخب اليمن يوم الجمعة المقبل 6 يناير، على أن يخوض يوم الإثنين 9 يناير مباراته الثانية أمام منتخب العراق، والثالثة يوم الخميس 12 يناير أمام منتخب عمان.