سامر باطر by سامر باطر

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المنتخب السعودي للسيدات يفوز بأولى مبارياته وتهنئة له من بيليه

سامر باطر by سامر باطر

فاز المنتخب الوطني السعودي للسيدات بأولى مبارياته الرسمية في جزر المالديف أمام سيشل بهدفين دون رد في أولى مباريات المنتخب الدولية بشكل رسمي. وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم “سيّدات” مونيكا ستاب أن المنتخب الوطني سيخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة “ماليه” عاصمة المالديف. وتعتبر هاتين المباراتين الأولى في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيدا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بشكل رسمي.

وهنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الاتحاد السعودي لكرة القدم بفوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم “سيّدات” بأولى المباريات الرسمية على نظيره منتخب سيشل بثنائية دون رد.

ونشر بيليه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أود تهنئة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفريقهم الوطني للسيدات لأول مباراة رسمية لهن على الإطلاق، اليوم هو يوم تاريخي، ليس لكم فقط، ولكن لكل من يحب كرة القدم”.

وجاء الهدف الأول للمنتخب الوطني للسيدات عن طريق اللاعبة البندري مبارك في الدقيقة 14 من زمن المباراة لتسجل أول أهداف أخضر السيدات في التاريخ.

وسجل المنتخب السعودي ثاني الأهداف في الدقيقة (49) من زمن الشوط الثاني عن طريق اللاعبة مريم التميمي من علامة الجزاء، لتضاعف نتيجة الأخضر بهدفين لصفر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...