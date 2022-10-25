المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 : أين يقيم ويتدرب ومنافسوه في المجموعة الثالثة

مع تبقي أقل من شهر على انطلاق صافرة كأس العالم لكرة القدم 2022، الحدث الكروي الأبرز في العالم، اكتست دولة قطر بالملامح المونديالية في كل مكان وأصبح كل شيء يوحي باقتراب ساعة الصفر لبطولة كأس العالم “فيفا” قطر 2022، التي ستنطلق يوم 20 تشرين الثاني / نوفمبر وحتى 18 كانون الأول / ديسمبر المقبلين.

وبلغت كل الترتيبات لاستقبال المنتخبات الـ32 ذروتها من شمال قطر إلى جنوبها ومن الغرب إلى الشرق، حيث أعدت العدة لذلك لاسيما أن أول المنتخبات الواصلة سيكون في السابع من نوفمبر المقبل وهو المنتخب الياباني.

وتتكون معسكرات المنتخبات من فنادق فئة أربع نجوم وأخرى خمس نجوم، وفلل ومنتجعات وأماكن إقامات غير فندقية، كمباني الأكاديميات الرياضية والسكنات المدرسية والإقامات الجامعية، إضافة لمرافق أخرى كغرف العلاج، وتميزت جميعها بقدرتها على حماية خصوصية المنتخبات وزودت بكل بروتوكولات الأمان اللازمة، أما مراكز التدريب الموزعة في مختلف أنحاء البلاد، بعضها تم تجديده والبعض الآخر شيد من الصفر على أعلى المستويات، كما تمت مراعاة قربها من مقرات إقامة المنتخبات.

وفي المجموعة الثالثة للمونديال، سيتوجه المنتخب السعودي الذي يسجل ظهوره الثاني على التوالي والسادس في تاريخه نحو الجنوب للإقامة في منتجع مروب الواقع على شاطئ سيلين، ويبعد نحو 57 كلم جنوب الدوحة، وسيؤدي زملاء صالح الشهري وسلمان الفرج وياسر الشهراني تدريباتهم على ملاعب التدريب في سيلين.

ويقود المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينار، منذ 29 أيار / مايو 2019، إذ تولى المهمة خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، حيث أشرف رينار على المنتخب في 27 مباراة رسمية وودية، فاز في 15 منها وتعادل 8 مرات، وخسر في 4 لقاءات.

ويبدأ زملاء سالم الدوسري مشوار المونديال بمواجهة الأرجنتين، وذلك يوم 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل قبل لقاء نظيره البولندي يوم 26 منه على ملعب المدينة التعليمية، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء المكسيك في 30 من الشهر ذاته على ملعب لوسيل.

وقد تغلَّب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي على إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم “فيفا” قطر 2022.

وتمكن صالح الشهري من تسجيل هدف الأخضر الوحيد في المباراة.

ودخل المدير الفني هيرفي رينار اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية 30 دقيقة الأخيرة من المباراة.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم الأربعاء 26 تشرين الأول الجاري مباراة أخرى ضمن البرنامج التحضيري لكأس العالم ضد ألبانيا على أرض إستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وعلى صعيد متصل، خصص المدير الفني رينار تدريبات خاصة للرباعي “سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي، هيثم عسيري” برفقة المعد البدني، كما انتظم حارس المرمى أمين بخاري لمعسكر الأخضر.

واختار المنتخب الأرجنتيني الذي بلغ نهائيات كأس العالم في 18 مناسبة وتوج باللقب في مناسبتين، الإقامة في جامعة قطر، وفضل زملاء ليونيل ميسي خوض التدريبات في ملاعب التدريب الخاصة في جامعة قطر رقم (3).

ويقود المنتخب الأرجنتيني الذي يخوض مبارياته بدور المجموعات على ملعبي لوسيل و974، المدرب ليونيل سكالوني الذي تسلم المهمة في الثالث من آب “ أغسطس 2018 خلفا لمواطنه خورخي سامباولي الذي أقيل من مهامه عقب الخروج من دور الستة عشر لكأس العالم 2018.

ويفتتح زملاء ميسي مشوارهم في المونديال بلقاء المنتخب السعودي يوم 22 نوفمبر على ملعب لوسيل، ثم ملاقاة المكسيك يوم 26 منه على الملعب ذاته، قبل ختام الدور الأول بمواجهة بولندا يوم 30 من الشهر ذاته على ملعب 974.

بدوره، قرر منتخب المكسيك الإقامة في منتجع مروب في منطقة سميسمة، التي تبعد نحو 45 كلم شمال الدوحة، فيما سيخوض التدريبات على ملاعب استاد نادي الخور.

أما المنتخب البولندي فقد اختار الإقامة في فندق إزدان بالاس الواقع في منطقة الدحيل، فيما سيستضيف ملعب نادي الخريطيات تدريباته.