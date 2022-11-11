سامر باطر by سامر باطر

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المنتخب الإنجليزي يكشف عن لاعبيه لمونديال قطر ولقاء إيران بعد 11 يوما

سامر باطر by سامر باطر

كشف جاريث ساوثجيت، مدير منتخب إنجلترا، الخميس، عن القائمة النهائية المشاركة في منافسات كأس العالم 2022 في قطر استعدادا للقاء منتخب إيران بعد 11 يوما.

بطولة كأس العالم والتي ستنطلق بعد 10 أيام وفي يوم 20 نوفمبر الجاري، ستستمر حتى 18 ديسمبر المقبل. ويلعب منتخب إنجلترا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع كل من إيران وأميركا وويلز.

التشكيلة الرسمية

  • حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، نيك بوب، أرون رامسدايل
  • الدفاع: أرنولد، كونور كودي، إريك داير، ماجواير، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبييه، كايل ووكر، بن وايت
  • الوسط: جود بيلينجهام، جوردان هندرسون، كونور جالاجر، مونت، كالفن فيليبس، ديكلان ريس
  • الهجوم:
  • هاري كاين، جريليش، فودين، جيمس ماديسون، راشفورد، بوكايو ساكا، رحيم سترلينج، كالوم ويلسون.

وغرد هاري كين بأنه يشعر بالفخر لتوليه قيادة المنتخب للمرة الثانية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...